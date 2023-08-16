رئيس أسوان يشكر إدارة بيراميدز ويعلن دعمه لممثل الصعيد الأوحد في الممتاز

أكد الشافعي صالح، رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، أن ناديه اقترب من توقيع بروتوكول تعاون مع نادي بيراميدز خلال الأيام المقبلة، مشيدا بتجربة النادي السماوي خلال الفترة الماضية في تطوير الكرة المصرية، ومؤكدا أن بيراميدز أصبح الممثل الوحيد للصعيد في الدوري الممتاز ويجب على الجماهير دعمه.

وقال الشافعي صالح: "تجربة بيراميدز ناجحة وصنعوا نجاحات كبيرة ويحسب لهم الاستمرارية والمنافسة بقوة ونشكرهم مرة أخرى على ما قدموه لنا في أسوان وما نحن بصدده من تعاون مستقبلي".

وأضاف رئيس أسوان: "تواصلت مع المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز من أجل التعاون في الفترة المقبلة من خلال بروتوكول في كافة المجالات وباسمي وباسم مجلس الإدارة نشكره ونشكر إدارة بيراميدز على تلك الخطوة الهامة".

وعن استعدادات فريقه للموسم الجديد، علق صالح قائلا: " بدأنا العمل منذ ساعات فقط ونعمل على دعم الفريق بصفقات مميزة خلال المرحلة المقبلة".

وحول دوري المحترفين، أتم رئيس أسوان حديثه قائلا: "كان هناك جمعية عمومية في أول أغسطس معتمدة وطالبت بإلغاء دوري المحترفين لذلك على اتحاد الكرة احترام رغبة الأندية".