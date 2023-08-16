تعثر مفاوضات ضمك السعودي مع طارق حامد لهذا السبب| تفاصيل

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة في مفاوضات ضمك مع طارق حامد.

وكتب نقلاً عن صحيفة المدينة السعودية: “تعثر مفاوضات ضمك مع طارق حامد.. اللاعب طلب التوقيع لموسمين والنادي يرغب في عقد لموسم واحد فقط”.

طارق حامد في ضمك؟

ونشر طارق حامد صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي إنستجرام، وظهر في الصورة وهو داخل محلات الملابس خاصة مع انتشار أنباء انتقاله إلى ضمك السعودي .

وأعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن انتقال طارق حامد لاعب اتحاد جدة إلى صفوف ضمك السعودي.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر فيسبوك: طارق حامد لاعب اتحاد جده ينتقل الي صفوف ضمك السعودي علي سبيل الإعارة لمدة موسم.