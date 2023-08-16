درسوا 2500 خفاش.. خطة أمريكة لنشر سلاسل جديدة من كورونا في العالم|تفاصيل

قال جنرال إيجور كيريلوف، رئيس قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية التابعة لـ وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن باحثين من منظمة EcoHealth Alliance وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، درسوا أكثر من 2500 خفاش في محاولة لتحديد سلالات جديدة من فيروس كورونا.

وأوضح كيريلوف في مؤتمر صحفي بخصوص أنشطة البحث البيولوجي للاستخدام العسكري الأمريكي: "لعبت المنظمة الأمريكية دورًا رئيسيًا في تنفيذ مشاريع لدراسة هذا العامل الممرض، ومنذ عام 2015 شارك باحثو المنظمة في دراسة مجموعة متنوعة من الخفافيش والبحث عن سلالات فيروس كورونا الجديدة وآليات انتقالها من حيوان إلى إنسان"، مشيرا إلى أنه تمت دراسة أكثر من 2500 خفاش.

وفقًا لكيريلوف، أجرت جامعة جونز هوبكنز ومقرها الولايات المتحدة تدريبات Event 201 في نيويورك في 18 أكتوبر 2019، قبل شهرين من الإبلاغ عن أول حالات الإصابة بـ فيروس كورونا رسميًا في الصين.

ولفت إلى أن التدريبات كانت تهدف إلى ممارسة الخطوات التي سيتم اتخاذها أثناء تفشي وباء فيروس كورونا غير معروف، والذي وفقًا للأساس المنطقي المزعوم للتمرين انتقل من الخفافيش إلى البشر عن طريق الخنازير.

وأضاف رئيس قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية الروسي: "حقيقة أن الجائحة الفعلية تكشفت بالضبط وفقًا لهذا السيناريو، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع EcoHealth Alliance، تثير تساؤلات حول ما إذا كان فيروس كورونا في الواقع مرضًا من صنع الإنسان عن قصد، وما إذا كانت الولايات المتحدة لها يد في هذا الحادث.

دراسات البنتاجون البيولوجية

كما أوضح كيريلوف، أن برامج الأبحاث البيولوجية التابعة لـ وزارة الدفاع الأمريكية تظهر اتجاهًا واضحًا تنتشر فيه تلك الأمراض التي يدرسها البنتاجون لاحقًا عبر الأوبئة.

وأضاف: "هناك اتجاه واضح وهو أن مسببات الأمراض التي تدخل في دائرة اهتمام البنتاجون ، مثل فيروس كورونا وأنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير الإفريقية، تنتشر بعد ذلك عن طريق الوباء والمستفيدون هم شركات الأدوية الأمريكية".

وأشار كيريلوف إلى أن البنتاجون يجري أبحاثًا مزدوجة الاستخدام غير خاضعة للرقابة للتحايل على الالتزامات الدولية بموجب اتفاقية الأسلحة البيولوجية، على الرغم من حقيقة أن الأهداف الظاهرية لهذه البرامج هي مراقبة تفشي الأمراض ومساعدة البلدان النامية.