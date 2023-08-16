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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وباء عالمي جديد.. روسيا تفضح خطط أمريكا لنشر فيروس خطير لبسط هيمنتها|تفاصيل

مختبرات بيولوجية
مختبرات بيولوجية

قال جنرال إيجور كيريلوف، رئيس قوة الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجيا في وزارة الدفاع الروسية، إن مكتب سياسة التأهب والاستجابة للجائحة الذي تأسس في الولايات المتحدة في يوليو 2023، يخطط لوباء جديد من خلال تنفيذ طفرات فيروسية.

وأوضح كيريلوف: "كانت الخطوة التالية للولايات المتحدة الهادفة إلى المضي قدمًا في خططها الاستراتيجية لفرض رقابة عالمية على الوضع البيولوجي، هي إنشاء مكتب سياسة التأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها".

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون هذه الوكالة الجديدة مسؤولة عن رسم مسار وتنسيق الإجراءات لمكافحة التحديات البيولوجية المعروفة وغير المعروفة، بما في ذلك مسببات الأمراض التي قد تؤدي إلى حالة طوارئ عالمية أخرى.

وقال كيريلوف إن الولايات المتحدة بدأت على هذا النحو في الاستعداد لوباء جديد من خلال إجراء بحث عن طفرات فيروسية.

وتابع: "نحن لا نستبعد أن الولايات المتحدة قد تستخدم ما يسمى بالتكنولوجيات الدفاعية لأغراض هجومية، وكذلك للحوكمة العالمية من خلال خلق حالات أزمات ذات طبيعة بيولوجية".

وأضاف رئيس قوة الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجيا في الجيش الروسي، أن أولويات المكتب الأمريكي الجديد تشمل العمل على ابتكار لقاحات وأدوية لوقف الفيروسات ومتغيراتها المعدلة وراثيًا، بالإضافة إلى إدخال تقنيات الإنتاج الحيوي المتقدمة.

ولفت كيريلوف إلى أن المكتب سيرأسه المساعد الخاص للرئيس الأمريكي والمدير الأول للأمن الصحي العالمي والدفاع البيولوجي في مجلس الأمن القومي الأمريكي، اللواء المتقاعد بالقوات الجوية بول فريدريكس.

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