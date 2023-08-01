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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الدفاع الروسية: إحباط محاولتين لمهاجمة أهداف في موسكو بطائرات درون أوكرانية

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن طائرتي درون دمرتهما أنظمة دفاع جوي في منطقة موسكو ، بينما تم قمع هجوم آخر بواسطة الحرب الإلكترونية وتحطمت على أراضي مدينة موسكو.

وأضافت الوزارة الروسية "في ليلة 1 أغسطس ، تم إحباط محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف بطائرات بدون طيار ضد منشآت في مدينة موسكو ومنطقة موسكو".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم قمع طائرة بدون طيار أخرى بواسطة الحرب الإلكترونية.

وأشارت الإدارة إلى أن الطائرة بدون طيار، بعد أن فقدت السيطرة، تحطمت على أراضي مجمع المباني غير السكنية في مدينة موسكو.

وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إن أنظمة دفاع جوي أسقطت عدة طائرات بدون طيار أثناء محاولتها الطيران إلى العاصمة ، وتوجه إحداها إلى مدينة موسكو. ونتيجة لذلك، تضررت واجهة أحد الأبراج في الطابق الحادي والعشرين.

الحرب الإلكترونية الدفاع الروسية الطائرة بدون طيار انظمة دفاع جوي خدمات الطوارئ

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