روسيا تعلن إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم إرهابي على القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية فوق أراضي شبه جزيرة القرم اليوم، الأربعاء.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إنه: "حوالي الساعة 11 من صباح اليوم أُحبطت محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على مواقع في أراضي روسيا".

وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية اكتشفت المسيرة ودمرتها فوق أراضي جمهورية القرم".

من جانبها، أبلغت أوكرانيا عن ضربات روسية على أحد موانئ الدانوب التابعة لها في وقت سابق يوم الأربعاء لكنها لم تذكر على الفور أي ميناء استهدف.

وعبر “تيليجرام”، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا، أوليه كيبر، إن "الهدف الرئيسي هو الموانئ والبنية التحتية للحبوب في جنوب المنطقة" على نهر الدانوب.

وأكد أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني آندريه يرماك، اليوم الأربعاء، إن هجوم الطائرات المسيرة الروسية استهدف ميناء ريني النهري الأوكراني على نهر الدانوب.

وذكرت القيادة العملياتية الأوكرانية في الجنوب، أن روسيا قصفت المنطقة التي يقع فيها أحد الموانئ، ودمرت حظائر الحبوب والآلات الزراعية.

وتدير أوكرانيا مينائين رئيسيين على نهر الدانوب، ريني وإسماعيل، وهما حيويان لصادرات الحبوب الأوكرانية.