هذا ما كشفته المخابرات البريطانية عن روسيا وحرب الطائر المسيرة

أكدت المخابرات العسكرية البريطانية، عمل روسيا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطائرات بدون طيار، في ضوء حرب المسيرات المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما ذكرت صحف دولية.

كشفت المخابرات البريطانية العسكرية، أنه صار مؤكدا بدرجة كبيرة، أن روسيا، تعمل على زيادة وتيرة الهجمات بالمسيرات، عبر توفير عدد ضخم منها، مطورة نسخة مسيَرات "شاهد" الإيرانية.

وأضافت أن أداء هذه الطائرات غير المأهولة كان متفاوت الفعالية، مؤكدة أن أوكرانيا تمكنت من "تحييد" غالبيتها .

وقال بيان للاستخبارات العسكرية البريطانية إن روسيا تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المسيَّرات خلال الشهور القليلة المقبلة.

لكن المصدر ذاته أوضح أن موسكو تعتمد في الوقت الحالي على مكونات هذه الطائرات المسيرة وعلى أسلحة مكتملة الصنع يجري استقدامها من إيران عبر بحر قزوين.

وأعلن البيت الأبيض، مايو الماضي، أن روسيا تتطلع لشراء طائرات من دون طيار هجومية متقدمة إضافية من إيران، لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، بعد استخدام الجزء الأكبر من 400 طائرة مسيرة كانت قد اشترتها سابقا من طهران.

وجرى الكشف اليوم عن طلب أمريكا من إيران تقليل دعمها لروسيا بالطائرات بدون طيار، في مقابل حصول إيران على ملياراتها المحجوزة في كوريا الجنوبية.