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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر تكشف عن مفاجأة| بايدن لن يترشح للانتخابات.. وامرأة بدلا منه

بايدن
بايدن

كشفت مصادر مسئولة في دولة أوروبية، عن الرئيس الأمريكي جو بايدن ربما لا يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2024، وأنه قد تترشح امرأة بدلا منه.
 

وذكرت المصادر أن الحزب الديمقراطي قد يختار شخص آخر بدلا منه، وفق ما ذكرت صحيفة التليجراف البريطانية.

 

وذكرت صحيفة التيليجراف البريطانية، أن مصدرا في الحكومة البريطانية، سمع مسئولين يقولون أن بايدن قد لا يترشح، وقد تترشح بدلا عنه، ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأسبق باراك اوباما.

 

اعتبرت الصحيفة، أن ميشيل أوباما، تمثل خيارا لدى الديمقراطيين، وأن وصولها لحكم أمريكا، يمثل امتداد لخط أوباما وبايدن، ويردم الحفرة التي صنعها الرئيس السابق دونالد ترامب.

 

وحول اختيار ميشيل أوباما تحديدا، دون مثلا اختيار نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس، فهذا، لأن الكثيرين يرون أنها لا تصلح لان تكون في مقعد الرئيس.

 

وقالت الصحيفة،  إن استطلاعات الرأي بشأن ميشيل إيجابية، كما أنها نشرت كتابين من أكثر الكتب مبيعا عن السيرة الذاتية والحكمة الأنثوية، وعملت في البيت الأبيض، وهي معروفة لدى الجميع.
 

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز-إبسوس" الأسبوع الفائت أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن مازالت مستقرة عند 40 % في أوائل أغسطس.


ويرى 60 % من الأمريكيين، بما في ذلك واحد من بين كل ثلاثة ديمقراطيين، إن بايدن لم يتعامل بشكل جيد مع المشكلة الاقتصادية في أمريكا وارتفاع الأسعار.
 

 

 

 

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