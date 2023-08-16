عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضغط أمريكي على إيران لوقف بيع الطائرات بدون طيار لـ روسيا

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا

تضغط الولايات المتحدة على إيران لوقف بيع طائرات بدون طيار مسلحة لروسيا كجزء من مناقشات حول تفاهم غير مكتوب أوسع بين واشنطن وطهران لتهدئة التوترات ، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأربعاء ، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر .

وذكر التقرير نقلا عن مسؤول إيراني وشخص آخر مطلع على المحادثات أن الولايات المتحدة تضغط على إيران لوقف بيع طائرات مسيرة مسلحة لروسيا ، التي تستخدمها موسكو في الحرب في أوكرانيا ، وكذلك قطع غيار للطائرات بدون طيار.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الإيرانية على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن وإيران تهدئة التوترات وإحياء محادثات أوسع بشأن برنامج إيران النووي. 
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الثلاثاء إنه يرحب بأي خطوات إيرانية لتهدئة "تهديدها النووي المتزايد".

وقالت الصحيفة إن هذه المناقشات جرت إلى جانب المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى الأسبوع الماضي. سمحت إيران لأربعة مواطنين أمريكيين محتجزين بالانتقال الى حالة الإقامة الجبرية خارج السجن، بعدما كانوا معتقلين في سجن إيفين بطهران، بينما كان خامسهم قيد الحبس المنزلي بالفعل منذ فترة طويلة.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن إيران قد تطلق سراح خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إطار اتفاق لإلغاء تجميد ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.
 

البيت الأبيض الخارجية الإيرانية الحرب في اوكرانيا المفاوضات برنامج إيران النووي طائرات بدون طيار فاينانشال تايمز واشنطن وطهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

انخفاض ملحوظ.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس |فيديو

قرار عاجل ضد مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وآخرين

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

موضوعات متعلقة

مصادر تكشف عن مفاجأة| بايدن لن يترشح للانتخابات.. وامرأة بدلا منه

بايدن يقرر زيارة هاواي متأخرا بعد كارثة حرائق الغابات.. وانتقادات شديدة له

لماذا يخبئ الأرجنتيون الدولار الأمريكي؟

هل عاد اللاجئون الأوكران إلى بلدهم أم استوطنوا بعيدا؟

صعق بالكهرباء وضرب متكرر.. مزاعم بتعرض أسرى سجن روسي للتعذيب

هذا ما تظهره الأرقام.. ارتفاع صادرات الديزل والغاز الروسي إلى هذه الدول

تلميع أوراقه .. ماذا قالت المخابرات البريطانية اليوم عن قديروف؟

إحباط محاولة تسلل لروسيا..وشيء واحد فقط يمنع الغرب من شن حرب على بوتين

ترشيحاتنا

وزير الدفاع يكرم الأبطال الرياضيين من القوات المسلحة والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية

طرح أولى جلسات تداول السكر فى البورصة المصرية للسلع.. غدا

ليس لها أساسا شرعيا.. طالبان تمنع أنشطة الأحزاب السياسية في أفغانستان

المال الحرام لهم جل الحياة.. حيثيات حكم المؤبد للصوص محل ذهب بالقاهرة

انطلاق أول سفينة شحن من الممر الإنساني بميناء أوديسا.. تفاصيل

اعتزال فاتن يوسف الغناء الشعبي والاتجاه للانشاد الدينى.. تفاصيل بالفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات تألقن بالفوشيا والأخضر النيون.. برأيك من الأجمل ؟

يمكن أن يدمر غرفة في دقائق| مالكو الدرجات والأسكوتر الكهربائيين في ورطة..تفاصيل

الممنوعون من الشاي باللبن.. تعرف عليهم

34 جثة ملفوفة في المطبخ.. لن تصدق ما فعلته عصابة بالمكسكيك| صور

فيديو

اعتزال فاتن يوسف الغناء الشعبي والاتجاه للانشاد الدينى.. تفاصيل بالفيديو

لصرفها من أسفل سكنه.. شخص يطلق النار على كلاب الشارع ببندقية رش

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ