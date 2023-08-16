ضغط أمريكي على إيران لوقف بيع الطائرات بدون طيار لـ روسيا

تضغط الولايات المتحدة على إيران لوقف بيع طائرات بدون طيار مسلحة لروسيا كجزء من مناقشات حول تفاهم غير مكتوب أوسع بين واشنطن وطهران لتهدئة التوترات ، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأربعاء ، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر .

وذكر التقرير نقلا عن مسؤول إيراني وشخص آخر مطلع على المحادثات أن الولايات المتحدة تضغط على إيران لوقف بيع طائرات مسيرة مسلحة لروسيا ، التي تستخدمها موسكو في الحرب في أوكرانيا ، وكذلك قطع غيار للطائرات بدون طيار.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الإيرانية على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن وإيران تهدئة التوترات وإحياء محادثات أوسع بشأن برنامج إيران النووي.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الثلاثاء إنه يرحب بأي خطوات إيرانية لتهدئة "تهديدها النووي المتزايد".

وقالت الصحيفة إن هذه المناقشات جرت إلى جانب المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى الأسبوع الماضي. سمحت إيران لأربعة مواطنين أمريكيين محتجزين بالانتقال الى حالة الإقامة الجبرية خارج السجن، بعدما كانوا معتقلين في سجن إيفين بطهران، بينما كان خامسهم قيد الحبس المنزلي بالفعل منذ فترة طويلة.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن إيران قد تطلق سراح خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إطار اتفاق لإلغاء تجميد ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.

