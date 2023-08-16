أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 18115 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 21928 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 7582 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 3671 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 5411 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 5360 نقطة.