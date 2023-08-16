طرح أولى جلسات تداول السكر فى البورصة المصرية للسلع.. غدا

صرح الدكتور ابراهيم عشماوى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، بأنه اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية وتوجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها، سيتم العمل على اتاحة السلع وتوافرها فى منافسة متكافئة تتميز بالشفافية.

وأشار في تصريحات له اليوم، الي ضبط اسواق السلع واستقرار اسعارها من خلال انشاء علاقة تداول مباشرة بين كلاً من المنتجين للسلع والمصنعين وكافة عناصر سلاسل الإمداد، فقد تم التوافق مع البورصة المصرية للسلع أن تقوم شركات انتاج السكر بطرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة .

وفى هذا الإطار تعلن البورصة المصرية للسلع بضرورة قيام الشركات العاملة في سلعة السكر بتسجيل عضويتها في البورصة المصرية للسلع عبر الرابط: http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx

هذا وتنوه البورصة المصرية للسلع، أن اول جلسة تداول ستكون يوم الخميس الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٣.

وأفاد عشماوي، أن سلعة السكر عند طرحها ستكون السلعة الرابعه التي يتم طرحها للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بعد نجاح طرح سلع القمح والذرة الصفراء والردة.

وأشار عشماوي، إلى أنه جاري دراسة المزيد من السلع الاخري لطرحها للتداول بالبورصة المصرية للسلع.