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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معسكر لطلاب سياحة وفنادق بالإسكندرية لدعم بيئة آمنة للمرأة بالمنشآت

معسكر تدريبي لطلاب
معسكر تدريبي لطلاب سياحة وفنادق

شارك طلاب كلية السياحة والفنادق فى المعسكر التدريبي الذي ينظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، لاستهدف طلبة وطالبات كلية السياحة والفنادق بجامعتي الأسكندرية ومطروح، بهدف تدريبهم  وتوعيتهم  على كيفية دعم وتعزيز  بيئة عمل آمنة  للمرأة العاملة في القطاع السياحي، واستمر على مدار ٣ ايام بالإسكندرية، فى إطار مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة فى مصر، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

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وأشارت الدكتورة عبير عطية عميد كلية السياحة والفنادق ، إلى أن المعسكر وقد تضمن العديد من الأنشطة والموضوعات أهمها كيفية إدارة الوقت والتخطيط والمهارات الشخصية للحصول على العمل وقيم وأخلاقيات العمل ومهارات التواصل والعمل في فريق، إلى جانب موضوعات الذكاء الاجتماعي ومعادلة التغيير.

من جانبه ، أشارت الدكتورة منال فودة المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية، إلى أن الوحدة شاركت في الفعاليات والمجموعات النقاشية للتعرف على وجهات نظر المشاركين حول دور المرأة العاملة ومدى أهمية تقلدهن للمناصب القيادية فى المجالات المختلفة ، ومدى معرفتهم بالمفاهيم المتعلقة بتمكين المرأة، ومدى أهمية ملاءمة البيئة المحيطة لعمل المرأة.

وأضافت أن الطلاب والطالبات تعرفوا خلال المعسكر على اشكال العنف ضد المرأة وتم عرض قصص نجاح لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة والفتاة.

الاسكندرية البيئة المحيطة التدريب الدكتور عبد العزيز قنصوه الذكاء الاجتماعى السياحة والفنادق السياحة والاثار

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