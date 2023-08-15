الإسكندرية .. البيئة تكشف تفاصيل ضبط طيور فلامندو بأحد المقاهى

أكد دكتور سامح رياض، رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، أن قانون البيئة المصري حدد إشتراطات مع بعض الحيوانات المهددة بالإنقراض، منها طائر “الفلامنجو”.

قال سامح رياض، أنه بعد معرفة وجود بعض ممكن لديهم تلك الطيور في أحد المقاهي بالإسكندرية، تم على الفور مصادرة الطيور، وسيتم ايداعها في حديقة الحيوان، مع توقيع عقوبات على من اقتنى تلك الطيور.

التصرف فى هذا الشأن

وتابع رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية،القانونية اللازمة، أنه تم تحرير محضر بقسم شرطة البيئة بالواقعة ومصادرة الطيور المضبوطة وتسليمها لحديقة الحيوان بالإسكندرية لحين صدور قرار النيابة بالتصرف فى هذا الشأن.