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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد ضبطها بمقهى بالإسكندرية.. أبرز المعلومات عن طيور الفلامنجو

ضبط طيور فلامنجو
ضبط طيور فلامنجو في الإسكندرية

يعد طائر الفلامنجو، من أهم الطيور المهاجرة، ويعرف باسم البشاروش، وهو من الطيور المائية البرية التي تغير مكانها وفقًا لدرجة الحرارة، وقد أثارت واقعت ضبط 5 طيور فلامنجو بالإسكندرية ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تأتي كلمة فلامنجو من الكلمة الإسبانية فلامنكو، والفلامنكو هي رقصة إيقاعية، وقد يشير إلى سلوك قطيع من طيور الفلامنجو لأنها تغير اتجاهها في انسجام وتتحرك بطريقة متزامنة.

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والفلامنجو هو طائر شتوي يأتي من وسط وجنوب أوروبا إلى أفريقيا خاصة مصر، ولذلك فالتغيرات المناخية تلعب دورًا في حياة هذا الطائر.

طائر الفلامنجو هو واحد من أكثر الطيور المائية الخواضة التي يمكن التعرف عليه على الفور في العالم، فمعظم أنواع طائر الفلامنجو لها ريش وردي فاتح، وأرجل طويلة تشبه العصا، وأعناق طويلة منحنية على شكل حرف S، وهذا أهم ما يميزها.

وفيما يلي بعض الحقائق عن طائر الفلامنجو:

* يضع طائر الفلامنجو بيضة واحدة فقط في البرثن الواحد

* طائر الفلامنجو لديه ريش وردي بسبب البيتا كاروتين في الأطعمة التي يأكلها.
* يمكن أن يعيش هذا الطائر من 20 إلى 30 عاما في البرية.

* يعيش في بعض الأحيان في قطعان تحتوي على آلاف الطيور.

* تساعده أقدامه المكففة على التحرك عبر سطح البحيرة.

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