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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل الإسكندرية تختتم تدريب الدفعة الثالثة من الشباب على مهنة تصنيع الأسماك

صدى البلد

اختتمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية  المرحلة الثالثة لتدريب الشباب من الجنسين في مجال تصنيع الأسماك، وتم تسليم شهادات اجتياز التدريب لـ 30 متدربا ومتدربة ، فى إطار بروتوكول التعاون مع مجموعة شركات سمرمون.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكانياتهم وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم تواكب التطورات والتغيرات في متطلبات سوق العمل .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل اامديرية، أنه جرى تسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للخريجين في مجال تصنيع الأسماك لعدد 30 متدربا ومتدربة وذلك بقاعة المديرية، بعد انتهاء مدة التدريب التى تمثلت فى 11 ساعة تدريبية لمدة 3 ايام ، فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين المديرية والدكتور هاني المنشاوي رئيس مجموعة شركات سمرمون ، وذلك لتأهيلهم لتوفير فرص عمل جديدة ، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم  والبدء  في مشروعات صغيرة حديثة تواكب التطور التكنولوجي .

وأكد وكيل المديرية أن المديرية ستوفر فرص عمل للخريجين فى شركات القطاع الخاص والاستثمارى للراغبين فى الحصول على فرصة عمل ، كما يمكن للشباب راغبى الالتحاق بفرص التدريب التقديم من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة أو إدارة بحوث العمالة لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة.

وحضر فعاليات الختام ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني ، ودعاء حسنين مدير مكتب تشغيل برج العرب .

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