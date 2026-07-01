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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء استلام ملفات تقديم الصف الاول الابتدائي.. اعرف المستندات المطلوبة وضوابط القبول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت الإدارات التعليمية بدء استلام ملفات تقديم الصف الأول الابتدائي المتقدمين للعام الدراسي القادم 2026 / 2027 ، معلنة المعلومات الآتية:

  • يبدأ عمل لجان استلام ملفات تقديم الصف الاول الابتدائي بداية من ١ / ٧ / ٢٠٢٦.
  •  تقديم الصف الأول الابتدائي مجاني (يحظر جمع أموال من الأهالي تحت أي مسمى).
  •  كل من تم (٦) ست سنوات حتى (٩) تسع سنوات إلا يوم له الحق في تقديم الصف الأول الابتدائي  
  • لن يتم قبول أي ملف مخالف (لا تنطبق عليه شروط القبول).
  • التشديد على المربع السكني ولا يقبل أي تلميذ خارج المربع السكني.

تقديم الصف الأول الابتدائي .. قواعد القبول

  •  لا تُقبل بطاقة رقم قومي حديثة الإصدار.
  •  ترتيب كتابة رغبات المدارس من ولي الأمر لا يعني أحقية قبول الطفل بالمدرسة، حيث يتم القبول حسب قواعد القبول وشروط التنسيق للقبول بالصف الأول.
  •  يتم تسجيل جميع الملفات التي تم قبولها في سجل التلاميذ المقبولين مع مراعاة تسجيل البيانات كاملة بالسجل، على أن يتم تفعيل السجل رسميًا بتوقيع السادة أعضاء لجنة القبول.

تقديم الصف الأول الابتدائي  .. المستندات المطلوبة

  •  أصل شهادة الميلاد.
  • أصل بطاقة الرقم القومي للأب + صورة منها.
  • صورة بطاقة الرقم القومي للأم.
  • البطاقة الصحية للتلميذ.
  •  إيصال دفع المصروفات.
  • سداد رسم القيد والتسجيل.
  • استمارة التقديم على الإنترنت.
  • إقرار ولي الأمر بصحة البيانات، وإلا يسقط حق ولي الأمر في قبول التلميذ.
  • في حالة وجود عقد إيجار يُرفق أصل إيصال مرافق (غاز – كهرباء – مياه).

وأكدت الإدارات التعليمية على أن ذلك يأتي في اطار الإستعدادات للعام الدراسي الجديد، والحرص على تنظيم سير العمل الإداري، وضمان دقة جودة وتوثيق ملفات الطلاب، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات الفنية والإدارية التي قد تواجه لجان الاستلام بالمدارس، بما يضمن مصلحة الطلاب وحسن سير العملية التعليمية وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة.

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