أقوال المتهمين في رشوة وزارة البيئة تكشف المستور: مبالغ مالية مقابل أعمال صيانة سيارات حكومية

أقر المتهم الثاني، خلال التحقيقات، في رشوة وزارة البيئة، بتقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول، مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح السيارات التابعة لوزارة البيئة، وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عنها.

وأوضح المتهم في اعترافاته أنه يمتلك مركزًا لصيانة السيارات، وأنه تعرف على المتهم الأول من خلال المتهم الثالث أواخر عام 2023، حيث أبلغه الأخير بإمكانية إسناد أعمال صيانة سيارات وزارة البيئة إلى مركزه.

وأضاف أنه التقى بالمتهم الأول داخل مركز الصيانة المملوك له في ديسمبر 2023، حيث أبلغه الأخير بطبيعة عمله بإدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة، وإشرافه على حركة السيارات التابعة للوزارة، ورغبته في ترشيح مركزه لتنفيذ أعمال الصيانة.

وأشار إلى أن المتهم الأول طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إسناد الأعمال وسرعة صرف المستحقات، لافتًا إلى أنه سلم له مبلغ 8 آلاف جنيه في مارس 2024 خلال لقاء مباشر، بالإضافة إلى 49 ألف جنيه عبر أربعة تحويلات بنكية خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يناير 2025.

كما أقر المتهم الثالث، خلال التحقيقات، بتقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول، مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح سيارات وزارة البيئة وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية المتعلقة بها.

وأصدرت محكمة جنايات التجمع، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات في قضية رشوة وزارة البيئة.

وقال الدكتور إمام الحفناوي إنه من المقرر تحديد جلسة استئناف على الحكم الصادر بالحبس 3 سنوات خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح المحامي أن القضية تعود إلى تحريات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، أفادت بقيام المتهم، وهو مسؤول بإحدى الإدارات التابعة لوزارة البيئة، بطلب مبالغ مالية وعطايا عينية من وكيل لإحدى العلامات التجارية الشهيرة للسيارات في مصر، بالإضافة إلى أصحاب مراكز صيانة سيارات، مقابل تسهيل صرف مستحقاتهم المالية لدى الوزارة.