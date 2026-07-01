جامعة المنصورة تُطلق برنامج الأنشطة الطلابية لصيف 2026.. وخطة متكاملة لتنمية المهارات

أطلقت الجامعة برنامج الأنشطة الطلابية لصيف 2026، الذي يضم منظومةً متكاملةً من البرامج والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والعلمية والتطوعية، إلى جانب برامج إعداد القيادات الطلابية، والابتكار وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، بما يتيح للطلاب استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الجامعية.

وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن برنامج الأنشطة الصيفية يُترجم رؤية الجامعة في بناء شخصية الطالب، انطلاقًا من أن الأنشطة الطلابية تمثل أحد المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها الجامعة في إعداد خريج يمتلك المعرفة والمهارة والوعي، مشيرًا إلى أن الأنشطة لم تعد عنصرًا مكملًا للعملية التعليمية، وإنما أصبحت شريكًا أساسيًّا في تنمية المهارات، واكتشاف المواهب، وصقل القدرات، وترسيخ قيم الانتماء، والعمل الجماعي، والمسؤولية المجتمعية.

وقال إن جامعة المنصورة تنظر إلى الإجازة الصيفية باعتبارها فرصةً حقيقيةً لاستثمار طاقات الطلاب، من خلال برامج وأنشطة متنوعة تجمع بين التعلم والإبداع والعمل التطوعي، وتوفر بيئةً جامعيةً محفزةً تتيح لهم اكتساب الخبرات، وتنمية مهارات القيادة، وتعزيز روح المبادرة، بما يُسهم في إعداد شخصية متوازنة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل والإسهام في خدمة المجتمع.

وأضاف أن برنامج الأنشطة الطلابية لصيف 2026 يضم فعالياتٍ متعددةً في معسكر جمصة، وبرامج إعداد القيادات الطلابية، والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والتوسع في البرامج المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المبادرات المجتمعية والعمل التطوعي، بما يوفر للطلاب تجربةً جامعيةً متكاملةً تجمع بين التعلم والإبداع والمشاركة الفاعلة.

كما أكد أن جامعة المنصورة تواصل البناء على ما حققته من نجاحات في مجال الأنشطة الطلابية، بما يعزز مكانتها بين الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تُوِّجت خلال العام الماضي بحصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية، إلى جانب حصولها على المركز الأول في مسابقة استبيان المشاركات الطلابية لطلاب الفرق النهائية، وهو ما يعكس نجاح الجامعة في ترسيخ ثقافة المشاركة الطلابية، ويؤكد ريادتها في هذا المجال، ويشكل دافعًا لمواصلة تطوير منظومة الأنشطة والارتقاء بها.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن برنامج الأنشطة الصيفية رُوعي في إعداده التنوع والتكامل، بما يضمن تلبية اهتمامات الطلاب المختلفة، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد منهم للمشاركة في الأنشطة، والاستفادة من البرامج التي تقدمها الجامعة خلال الإجازة الصيفية.

وقال نائب رئيس الجامعة إن الخطة تشمل كذلك تنفيذ أسبوع قادة المستقبل، وكأس جامعة المنصورة لكرة القدم، وبرلمان جامعة المنصورة، إلى جانب العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والمسرحية، ورعاية المواهب والإبداعات الطلابية، ودعم مشاركة الطلاب في مسابقات الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتطبيق تخدم المجتمع والبيئة الجامعية.

وأضاف أن البرنامج يتضمن أيضًا برامج مرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتنفيذ برامج للتوعية الرقمية، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسئول لوسائل التواصل الاجتماعي، وتنمية مهارات التحقق من المعلومات والتفكير النقدي، ودعم المبادرات الطلابية الهادفة إلى مواجهة الشائعات وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وإنتاج محتوى إعلامي هادف، إلى جانب تنظيم ندوات ولقاءات تثقيفية لتعزيز الوعي بالقضايا الوطنية، وترسيخ قيم مكافحة الفساد، ودعم برامج التماسك الأسري، والمسئولية المجتمعية.

كما تشمل الخطة استمرار مشاركة الجامعة في مبادرة «وفرها تنورها» التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع الطلاب على تقديم حلول مبتكرة في مجالات الاستدامة، وإدارة المخلفات، وترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب تعزيز أنشطة الجوالة والخدمة العامة والعمل التطوعي، بما يُسهم في تنمية روح المبادرة، وترسيخ ثقافة المشاركة الإيجابية، وإعداد كوادر طلابية أكثر وعيًا وقدرةً على العطاء.

وتُنفَّذ خطة الأنشطة الصيفية من خلال قطاع شئون التعليم والطلاب، تحت إشراف الدكتور وليد الطنطاوي، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صبري سرايا، المشرف على الأنشطة الطلابية، والدكتورة مريم ويصا، نائب المشرف على الأنشطة الطلابية، وأحمد العشري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومديري إدارات رعاية الطلاب، وبالتعاون مع إدارات رعاية الطلاب بمختلف الكليات، وتشمل عشرات الفعاليات والبرامج.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ برنامج الأنشطة الطلابية اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ويستمر حتى 1 سبتمبر 2026، وفق الخطة الزمنية المعتمدة، بما يؤكد حرص جامعة المنصورة على تقديم تجربة جامعية متكاملة تجعل من الأنشطة الطلابية ركيزةً أساسيةً في بناء شخصية الطالب، وتنمية مهاراته، وإطلاق طاقاته، وتعزيز دوره كشريك فاعل في خدمة مجتمعه ووطنه.