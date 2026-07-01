قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يبعث ببرقية تهنئة لقداسة البابا لاون الرابع عشر بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى للفاتيكان
إصدار عملات تذكارية من الفضة بمناسبة مرور 123 عاما على تأسيس هيئة الإسعاف
المجتمعات العمرانية: طرح 77 ألف وحدة إسكان اجتماعي في 14 مدينة جديدة
الحكومة تعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المسجونين بمناسبة ثورة 23 يوليو
شوبير يكشف ملامح تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أستراليا
حصاد العام المالي 2025-2026.. وزارة الأوقاف تواصل جهودها في عمارة بيوت الله
الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 17 سفيرًا جديدًا لدى مصر
800 مليون دولار.. الوزراء يوافق علي منح الرخصة الذهبية لبعض الشركات
الحكومة توافق على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة
ارتفاع التكلفة لـ1.3 مليار جنيه.. نقل النواب تناقش ملفات الطرق في قنا والبحر الأحمر
مدبولي: ثورة 30 يونيو أعادت هوية الدولة المصرية
الحكومة: تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى العدادات القانونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة وتمهيد وتسوية الطرق وتحسين خدمات المرافق

محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة وتمهيد وتسوية الطرق وتحسين خدمات المرافق
محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة وتمهيد وتسوية الطرق وتحسين خدمات المرافق
أ ش أ

شدد محافظ الإسكندرية أيمن عطية، على رفع كفاءة وتمهيد وتسوية الطرق وتحسين خدمات المرافق، لتحقيق السيولة المرورية ورفع المعاناة عن المواطنين.

وفي ضوء تعليمات محافظ الإسكندرية، تم رفع الأتربة والمخلفات وتمهيد وتسوية الطرق ببرج العرب القديم بشارع النقطة ومنطقة عزبة الجزار بمتفرعاته، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، حرصا على تسهيل الأعباء عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وتابع حي غرب، أعمال إعادة الشئ لأصله ووضع طبقة الأسفلت والأساس تمهيدا لأعمال الرصف بشارع الامير لؤلؤ بالقباري بداية من تقاطعه مع شارع مسجد القباري حتى شارع 188 بعد الانتهاء من المشروعات الخدمية وشركة الكهرباء، ومعالجة الهبوط الكائن أمام شارع طابية صالح وتغيير فرعة صرف صحي بطول 25 م ، لتوفير بيئة جمالية نظيفة.

ونفذ حي شرق، حملة بالتنسيق مع وحدة المرافق بعدة مناطق بالحي لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين وأصحاب المحال التجارية والكافيهات على الأرصفة وحرم الطريق، وتم التحفظ على 206 حالات إشغال متنوع و 159 حالة هالك وإزالة حواجز حديدية وكتل خرسانية وكاوتش بمنطقة جليم، وتوسعة الطرق لعدم تكدس السيارات وسهولة الحركة.

وقامت إدارة إشغال الطريق بحي أول العامرية، بإزالة 20 سقيفة وتنده و12 لافتة إعلان مخالفة، والتحفظ على 32 حالة إشغال متنوع و 17 حالة هالك، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري.

محافظ الإسكندرية أيمن عطية رفع كفاءة وتمهيد وتسوية الطرق وتحسين خدمات المرافق تحقيق السيولة المرورية رفع المعاناة عن المواطنين رفع الأتربة والمخلفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

النائبة العراقية هند العباسي

كنز من الذهب وملايين الدولارات.. مُداهمة منزل نائبة عراقية يكشف «مغارة علي بابا»

فرج عامر

مهاجم فلسطيني هداف .. فرج عامر يفجّر مفاجأة لجمهور الأهلي

عداد

عداد الكهرباء هيتشال .. احذر التلاعب بتلك الإجراءات

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2026 في بنك مصر والبنك الأهلي

هيثم حسن

خشية المخاطرة بـ محمد صلاح .. حسام حسن يدرس الدفع بـ «هيثم حسن»

محمد عبد المنعم

أول تعليق لـ محمد عبد المنعم بعد الإصابة مع منتخب مصر في مواجهة إيران

ترشيحاتنا

المفاصل

يستخدم في تدليك المفاصل وتقوية المناعة.. إليك أهم فوائد الخردل

المعدة

تعالج المعدة والأمعاء والمريء والمرارة.. اكتشف فوائد عشبة منسية

القولون

زيت غير متوقع يعالج أعراض القولون

بالصور

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

سيارة شيفروليه الجديدة.. قصر متنقل على عجلات بسعر يتخطى المليون دولار| صور

شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو

تحت شعار تبرعك حياة.. صحة الشرقية تعلن تجميع 1163 كيس دم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتطوير خدمات الشهر العقاري

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد