محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة وتمهيد وتسوية الطرق وتحسين خدمات المرافق

شدد محافظ الإسكندرية أيمن عطية، على رفع كفاءة وتمهيد وتسوية الطرق وتحسين خدمات المرافق، لتحقيق السيولة المرورية ورفع المعاناة عن المواطنين.

وفي ضوء تعليمات محافظ الإسكندرية، تم رفع الأتربة والمخلفات وتمهيد وتسوية الطرق ببرج العرب القديم بشارع النقطة ومنطقة عزبة الجزار بمتفرعاته، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، حرصا على تسهيل الأعباء عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وتابع حي غرب، أعمال إعادة الشئ لأصله ووضع طبقة الأسفلت والأساس تمهيدا لأعمال الرصف بشارع الامير لؤلؤ بالقباري بداية من تقاطعه مع شارع مسجد القباري حتى شارع 188 بعد الانتهاء من المشروعات الخدمية وشركة الكهرباء، ومعالجة الهبوط الكائن أمام شارع طابية صالح وتغيير فرعة صرف صحي بطول 25 م ، لتوفير بيئة جمالية نظيفة.

ونفذ حي شرق، حملة بالتنسيق مع وحدة المرافق بعدة مناطق بالحي لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين وأصحاب المحال التجارية والكافيهات على الأرصفة وحرم الطريق، وتم التحفظ على 206 حالات إشغال متنوع و 159 حالة هالك وإزالة حواجز حديدية وكتل خرسانية وكاوتش بمنطقة جليم، وتوسعة الطرق لعدم تكدس السيارات وسهولة الحركة.

وقامت إدارة إشغال الطريق بحي أول العامرية، بإزالة 20 سقيفة وتنده و12 لافتة إعلان مخالفة، والتحفظ على 32 حالة إشغال متنوع و 17 حالة هالك، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري.