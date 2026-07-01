بعد تأييد إيقافه عامًا عن مزاولة المهنة.. ما لا تعرفه عن الدكتور جودة عواد

أعلنت نقابة الأطباء تأييد قرار إيقاف الطبيب جودة عواد عن مزاولة مهنة الطب لمدة عام، بعدما رفضت هيئة التأديب الاستئنافية للأطباء بمحكمة استئناف القاهرة الاستئناف المقدم منه على العقوبة الصادرة بحقه، ليصبح الحكم نهائيًا وواجب النفاذ.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن هيئة التأديب الاستئنافية أيدت القرار الصادر عن هيئة التأديب الابتدائية، والذي قضى بإيقاف الطبيب لمدة عام لمخالفته لائحة آداب المهنة، مؤكدة أن القرار أصبح نهائيًا ولا يجوز الطعن عليه.

قرار الإيقاف

وجاء قرار الإيقاف على خلفية ما وصفته النقابة بالترويج لأساليب علاجية ووصفات لا تستند إلى الأدلة العلمية المعتمدة، إلى جانب إطلاق تصريحات بشأن علاج بعض الأمراض المزمنة والخطيرة بوسائل لم تثبت فعاليتها طبيًا.

كما أشارت النقابة إلى أن من بين المخالفات المنسوبة إليه دعوة بعض المرضى إلى التوقف عن العلاجات الدوائية التي وصفها لهم الأطباء، بما في ذلك جلسات الغسيل الكلوي، وهو ما أثار تحذيرات من المختصين لما قد يترتب عليه من مخاطر تهدد صحة المرضى.

وكانت هيئة التأديب بالنقابة العامة للأطباء قد أصدرت في أبريل 2025 قرارًا بإيقاف جودة عواد عن ممارسة المهنة لمدة عام، مع إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبة، قبل أن تؤيد هيئة التأديب الاستئنافية هذا القرار.

وأكد الدكتور شادي صفوت، ممثل هيئة التأديب بنقابة الأطباء، أن الحكم الصادر من الهيئة الاستئنافية أنهى جميع مراحل التقاضي التأديبي، وأصبح نافذًا بشكل نهائي.

وشددت نقابة الأطباء على أن حماية المرضى والحفاظ على الممارسة الطبية القائمة على الدليل العلمي تمثلان أولوية، مؤكدة استمرارها في التصدي لأي ممارسات أو ادعاءات علاجية تخالف القواعد العلمية أو القوانين المنظمة لمزاولة المهنة.

أبرز المعلومات عن الطبيب جودة عواد