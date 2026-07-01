قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدا إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. وأجر مضاعف للموظفين بهذه الحالة
ممنوعات وتحذيرات.. تطبيق تعليمات جديدة بلجان الثانوية العامة في الامتحانات القادمة
الرئيس السيسي يبعث ببرقية تهنئة لقداسة البابا لاون الرابع عشر بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى للفاتيكان
إصدار عملات تذكارية من الفضة بمناسبة مرور 123 عاما على تأسيس هيئة الإسعاف
المجتمعات العمرانية: طرح 77 ألف وحدة إسكان اجتماعي في 14 مدينة جديدة
الحكومة تعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المسجونين بمناسبة ثورة 23 يوليو
شوبير يكشف ملامح تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أستراليا
حصاد العام المالي 2025-2026.. وزارة الأوقاف تواصل جهودها في عمارة بيوت الله
الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 17 سفيرًا جديدًا لدى مصر
800 مليون دولار.. الوزراء يوافق علي منح الرخصة الذهبية لبعض الشركات
الحكومة توافق على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

باستثمارات 1.3 مليار جنيه.. اعتماد موازنة كهرباء الإسكندرية عن العام المالي

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
وفاء نور الدين

 استعرضت شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء موازنة الشركة اليوم في اجتماع الجمعية العمومية للشركة برئاسة المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و قد حرصت الشركة على أخذ جميع مؤشرات التطور في البنية التحتية للمشروعات القومية في نطاق المحافظة و الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في قراءة العدادات و كذلك تنفيذ مشروعات التحكمات على أحدث الأساليب العلمية للحد من انقطاع التيار عن المشتركين بما يتماشى مع أفضل الشركات العالمية.

و قد استهدفت الشركة في موازنة العام 2026 - 2027 ضخ استثمارات بمبلغ وقدره 1255,860 مليون جنيه و استعرض المهندس إيهاب الفقي مستهدفات الشركة كالتالي :-

- الوصول للحمل الأقصى إلى 1850 م.وات مقابل حمل أقصى قدره 1778 م.وات للعام السابق.
- تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة الشبكة لاستقرار واستمرار التيار الكهربي بالتوسع في الشبكة القائمة وإحلال وتجديد الشبكة الحالية بإضافة لوحة توزيع جهد متوسط و 7 محول مختلف القدرات و مد 81 كم كابلات جهد متوسط و 19 كم كابلات جهد منخفض 81 كم كابلات هوائية مطورة رباعية جهد منخفض.


- وللحد من الانقطاعات لتحقيق رضاء المشتركين استهدفت الشركة تطوير مركز تحكم غرب وكذلك تطوير مركز التحكم الإشرافي للتكامل مع تحكم غرب وشرق مع دمج جميع المحطات والموزعات التابعة لمركز تحكم وسط مع مركز تحكم شرق للإستفادة من إمكانيات المراكز الحديثة المطورة.


- وللحد من الفقد الكهربي تستهدف الشركة استكمال تنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة بتمويل من هيئة التعاون الدولي اليابانية ( JICA ) وتركيب  (300) ألف عداد ذكي في نطاق غرب الإسكندرية مع تحديث منظومة العدادات الذكية الحالية  لتوريد وتركيب  (1200) عداد ذكي و  (72) grid router وتأمين الإتصالات عن طريق الشبكة الوطنية .

ولمسايرة التطور و الحد من الانبعاثات الكربونية و الحفاظ على البيئة فتستهدف الشركة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة بتركيب  (4) محطة فوتوفلطية أعلى أسطح مباني
شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ، بالإضافة إلى التعاقد على  (50) محطة فوتوفلطية لدى المشتركين ، ليصل إجمالي عدد المحطات (261) محطة بقدرة إجمالية (17562,185) ك.وات بنهاية العام القادم .

• و تماشياً مع تعليمات وزارة الكهرباء و الطاقة و الشركة القابضة لكهرباء مصر للحد من الفقد الكهربي تستهدف الشركة خفض الفقد إلى 11,0 % خلال العام القادم مقابل 11,5 % فعلي للعام الحالي المتوقع .


- و تستهدف الشركة تحقيق أعلى إيراد من مبيعات الطاقة وذلك بزيادة نسبة إجمالي التحصيل لتصل إلى 97,65 % خلال العام القادم مقابل نسبة 92,64 % للعام المالي المتوقع الحالي .
- واستكمالاً لجهود الشركة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء ورضا العميل كأحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تم استهداف تطوير   مركز
خدمة جديدة بخلاف  (3) مركز جديد جارى تطويرهم حالياً على أحدث التكنولوجيا العالمية حيث شمل التطوير التطوير المدني بالإضافة إلى استخدام أجهزة التكنولوجيا الحديثة من أجهزة الإستدعاء الرقمي والصوتي وأجهزة الشحن الهاتد مع تطبيق منظومة الشباك الواحد لجميع خدمات المشتركين .


- التيسير على المشتركين في سداد الفواتير من مختلف المنافذ عن بعد و كذلك إستخدام ماكينات التحصيل الإلكتروني POS لتشمل قطاع كبار المشتركين لسهولة السداد من قبل المستثمرين ، وكذلك تفعيل منظومة POS لشحن العدادات مسبقة الدفع للمشتركين .


- وحرصاً على مواكبة التطور التكنولوجي تستهدف الشركة استكمال تطوير شبكة نظم المعلومات بتطوير وتحديث مركز البيانات الرئيسي وكذلك إضافة خوادم ووحدات تخزين
لإستيعاب المتطلبات المستقبلية و ترقية خطوط نقل المعلومات بخطوط VPN .

و في الختام تقدم المهندس إيهاب الفقي بالشكر لجميع قيادات وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة و الشركة القابضة لكهرباء مصر و القيادات بشركة الإسكندرية للتوزيع و العاملين معه على السعى لتطوير العمل بالشركة و تقديم أفضل خدمة للمشتركين .

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء القابضة لكهرباء مصر الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

فرج عامر

مهاجم فلسطيني هداف .. فرج عامر يفجّر مفاجأة لجمهور الأهلي

عداد

عداد الكهرباء هيتشال .. احذر التلاعب بتلك الإجراءات

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2026 في بنك مصر والبنك الأهلي

هيثم حسن

خشية المخاطرة بـ محمد صلاح .. حسام حسن يدرس الدفع بـ «هيثم حسن»

محمد عبد المنعم

أول تعليق لـ محمد عبد المنعم بعد الإصابة مع منتخب مصر في مواجهة إيران

شهداء حريق منشأة ناصر

كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر

ترشيحاتنا

حرب مستمرة في أوكرانيا

زيلينسكي : أوكرانيا قصفت مصفاة نفط روسية في مدينة أوفا

أرشيفية

مسؤول إيراني: المحادثات مع واشنطن تركز على الأصول المجمدة وهرمز

باكستان ترفض بيان الهند بشأن الضربات على طول الحدود الأفغانية

باكستان ترفض بيان الهند بشأن الضربات على طول الحدود الأفغانية

بالصور

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

سيارة شيفروليه الجديدة.. قصر متنقل على عجلات بسعر يتخطى المليون دولار| صور

شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو

تحت شعار تبرعك حياة.. صحة الشرقية تعلن تجميع 1163 كيس دم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتطوير خدمات الشهر العقاري

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد