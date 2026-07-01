باستثمارات 1.3 مليار جنيه.. اعتماد موازنة كهرباء الإسكندرية عن العام المالي

استعرضت شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء موازنة الشركة اليوم في اجتماع الجمعية العمومية للشركة برئاسة المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و قد حرصت الشركة على أخذ جميع مؤشرات التطور في البنية التحتية للمشروعات القومية في نطاق المحافظة و الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في قراءة العدادات و كذلك تنفيذ مشروعات التحكمات على أحدث الأساليب العلمية للحد من انقطاع التيار عن المشتركين بما يتماشى مع أفضل الشركات العالمية.

و قد استهدفت الشركة في موازنة العام 2026 - 2027 ضخ استثمارات بمبلغ وقدره 1255,860 مليون جنيه و استعرض المهندس إيهاب الفقي مستهدفات الشركة كالتالي :-

- الوصول للحمل الأقصى إلى 1850 م.وات مقابل حمل أقصى قدره 1778 م.وات للعام السابق.

- تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة الشبكة لاستقرار واستمرار التيار الكهربي بالتوسع في الشبكة القائمة وإحلال وتجديد الشبكة الحالية بإضافة لوحة توزيع جهد متوسط و 7 محول مختلف القدرات و مد 81 كم كابلات جهد متوسط و 19 كم كابلات جهد منخفض 81 كم كابلات هوائية مطورة رباعية جهد منخفض.



- وللحد من الانقطاعات لتحقيق رضاء المشتركين استهدفت الشركة تطوير مركز تحكم غرب وكذلك تطوير مركز التحكم الإشرافي للتكامل مع تحكم غرب وشرق مع دمج جميع المحطات والموزعات التابعة لمركز تحكم وسط مع مركز تحكم شرق للإستفادة من إمكانيات المراكز الحديثة المطورة.



- وللحد من الفقد الكهربي تستهدف الشركة استكمال تنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة بتمويل من هيئة التعاون الدولي اليابانية ( JICA ) وتركيب (300) ألف عداد ذكي في نطاق غرب الإسكندرية مع تحديث منظومة العدادات الذكية الحالية لتوريد وتركيب (1200) عداد ذكي و (72) grid router وتأمين الإتصالات عن طريق الشبكة الوطنية .

ولمسايرة التطور و الحد من الانبعاثات الكربونية و الحفاظ على البيئة فتستهدف الشركة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة بتركيب (4) محطة فوتوفلطية أعلى أسطح مباني

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ، بالإضافة إلى التعاقد على (50) محطة فوتوفلطية لدى المشتركين ، ليصل إجمالي عدد المحطات (261) محطة بقدرة إجمالية (17562,185) ك.وات بنهاية العام القادم .

• و تماشياً مع تعليمات وزارة الكهرباء و الطاقة و الشركة القابضة لكهرباء مصر للحد من الفقد الكهربي تستهدف الشركة خفض الفقد إلى 11,0 % خلال العام القادم مقابل 11,5 % فعلي للعام الحالي المتوقع .



- و تستهدف الشركة تحقيق أعلى إيراد من مبيعات الطاقة وذلك بزيادة نسبة إجمالي التحصيل لتصل إلى 97,65 % خلال العام القادم مقابل نسبة 92,64 % للعام المالي المتوقع الحالي .

- واستكمالاً لجهود الشركة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء ورضا العميل كأحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تم استهداف تطوير مركز

خدمة جديدة بخلاف (3) مركز جديد جارى تطويرهم حالياً على أحدث التكنولوجيا العالمية حيث شمل التطوير التطوير المدني بالإضافة إلى استخدام أجهزة التكنولوجيا الحديثة من أجهزة الإستدعاء الرقمي والصوتي وأجهزة الشحن الهاتد مع تطبيق منظومة الشباك الواحد لجميع خدمات المشتركين .



- التيسير على المشتركين في سداد الفواتير من مختلف المنافذ عن بعد و كذلك إستخدام ماكينات التحصيل الإلكتروني POS لتشمل قطاع كبار المشتركين لسهولة السداد من قبل المستثمرين ، وكذلك تفعيل منظومة POS لشحن العدادات مسبقة الدفع للمشتركين .



- وحرصاً على مواكبة التطور التكنولوجي تستهدف الشركة استكمال تطوير شبكة نظم المعلومات بتطوير وتحديث مركز البيانات الرئيسي وكذلك إضافة خوادم ووحدات تخزين

لإستيعاب المتطلبات المستقبلية و ترقية خطوط نقل المعلومات بخطوط VPN .

و في الختام تقدم المهندس إيهاب الفقي بالشكر لجميع قيادات وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة و الشركة القابضة لكهرباء مصر و القيادات بشركة الإسكندرية للتوزيع و العاملين معه على السعى لتطوير العمل بالشركة و تقديم أفضل خدمة للمشتركين .