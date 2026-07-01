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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استثمارات جديدة بقيمة 300 مليون دولار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصنيع مكونات إطارات السيارات

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع لإنتاج مكونات صناعة إطارات السيارات والأسلاك الفولاذية
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع لإنتاج مكونات صناعة إطارات السيارات والأسلاك الفولاذية
محمود مطاوع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع إنتاج مكونات صناعة إطارات السيارات لصالح شركة زينيث جروب (Zenith Group) الصينية، التابعة للشركة الأم تشونجتيان جروب  (Zhongtian Group)، داخل نطاق المطور الصناعي الصيني (تيدا - مصر) بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووقع العقد كل من "تشو جو تشوان، المدير التنفيذي ونائب رئيس شركة تشونجتيان جروب (Zhongtian Co., Ltd)، و "تساو خوي"، العضو المنتدب لشركة تيدا مصر للتنمية الصناعية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجية واضحة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات في الصناعات المتقدمة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع الصناعات الهندسية والمواد الخام الوسيطة، ويعكس الثقة المتزايدة من جانب كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار في مصر.

وعلى هامش التوقيع، صرّح  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن المشروع يستهدف ضخ استثمارات إجمالية تبلغ نحو 300 مليون دولار أمريكي، على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 320 ألف متر مربع داخل منطقة السخنة الصناعية، حيث يشمل إنشاء خطوط إنتاج متطورة لإنتاج 120 ألف طن سنويًا من سلك الصلب المخصص لإطارات السيارات (Steel Cord)، و50 ألف طن سنويًا من أسلاك حواف الإطارات (Bead Wire)، بما يوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة.

وأضاف: يستهدف المشروع أيضًا تصدير نحو 30% من إجمالي إنتاجه إلى الأسواق العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين، بما يعزز من قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتصدير مكونات الصناعات الهندسية المتقدمة.

وأكد "جمال الدين" أن المشروع يجسد نجاح جهود الهيئة في استقطاب صناعات ذات تكنولوجيا متقدمة ترتبط بسلاسل القيمة العالمية، مؤكدًا أن قطاع الصناعات المغذية للسيارات يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لتعميق التصنيع المحلي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف أن وجود شركة زينيث ستيل جروب داخل نطاق المطور الصناعي الصيني (تيدا - مصر) يعزز من التكامل الصناعي بين المشروعات القائمة بالفعل في قطاع الإطارات والصناعات المغذية، بما يخلق منظومة إنتاج متكاملة تدعم التوسع في التصدير وتوطين التكنولوجيا الحديثة في الصناعات المعدنية المتقدمة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع شركة زينيث جروب (Zenith Group) يحقق حالة من التكامل الصناعي مع مصانع الإطارات القائمة بالفعل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يؤسس لمنظومة صناعية متكاملة تبدأ من إنتاج المواد الخام الوسيطة وحتى المنتج النهائي. ويعزز هذا التكامل مرونة سلاسل الإمداد لقطاع السيارات والمطاط في مصر، كما يسهم في دعم تصنيع مواد تدعيم الإطارات المتطورة، ويحد من الاعتماد على استيراد أسلاك الصلب (Steel Cord) من خلال توطين أحدث التكنولوجيات في مجالات المعالجة العميقة للمعادن.

رئيس الوزراء مدبولي العاصمة الجديدة الصناعات الهندسية

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