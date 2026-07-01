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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يتفقد حلوان للصناعات الهندسية ويشيد بطفرة غير مسبوقة بالإنتاج.. تفاصيل

وزير الإنتاج الحربي يتفقد "حلوان للصناعات الهندسية".. ويشيد بطفرة غير مسبوقة بالإنتاج.. تفاصيل
وزير الإنتاج الحربي يتفقد "حلوان للصناعات الهندسية".. ويشيد بطفرة غير مسبوقة بالإنتاج.. تفاصيل
كريم الخطيب

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، تفقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية بها.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة بتهنئة العاملين بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة جسدت إرادة الشعب المصري، مضيفًا أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ضوء القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الخطوط التشغيلية بالشركة

وتفقد الوزير عددًا من الخطوط التشغيلية بالشركة لمتابعة معدلات الإنتاج ومراحل العمليات التصنيعية بها وخطط التطوير بالمرحلة القادمة.

تحقيق معدلات إنتاج غير مسبوقة

وعقب الجولة، عقد "جمبلاط" لقاء مع العاملين بالشركة، والذي أعرب خلاله عن خالص تقديره لهم على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية وخصوصًا بالشهرين الماضيين، والتي ساهمت في نجاح الشركة في تحقيق معدلات إنتاج غير مسبوقة، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول وروح الفريق الواحد والإخلاص الذي يتمتع به العاملون، خاصةً مع استمرار العمل بنظام الثلاث ورديات لتلبية حجم الطلبات المتزايد، مطالبًا إياهم بالحفاظ على هذا المستوى المتميز من الأداء ومضاعفة العطاء خلال المرحلة المقبلة.

مكافآت لعدد من العاملين

وتقديرًا للعاملين المتميزين، وجّه الوزير بصرف مكافآت لعدد من العاملين الذين قدموا أداءً استثنائيًا وأسهموا بصورة مباشرة في تحقيق هذه النتائج المتميزة، مؤكدًا أن المجتهد سيحظى دائمًا بكل الدعم والتقدير المادي والمعنوي.

واطمئن وزير الدولة للإنتاج الحربي على أحوال العاملين واستمع إلى استفساراتهم ومطالبهم، مؤكدًا حرصه على الاستجابة لكافة الشكاوى والمطالب المشروعة، والعمل على تلبية احتياجاتهم، وصولًا إلى ترسيخ بيئة عمل تحقق الرضا الوظيفي الكامل، بما ينعكس إيجابًا على استدامة التطوير وزيادة الإنتاج، لافتًا إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي نجاح، وأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بخلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة للعاملين.

كما اطلع على مقترحات العاملين بشأن تطوير بعض خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المعدات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق إستراتيجية عمل جديدة تستهدف التطوير المستمر والتوسع في جذب الاستثمارات.

وأشار "جمبلاط" إلى أن شركة حلوان للصناعات الهندسية ترتكز على بنية صناعية قوية تضم أحدث الماكينات والمكابس ذات القدرات الإنتاجية العالية وتمتلك كل المقومات التي تؤهلها لمواصلة التوسع في الإنتاج وتعزيز قدرتها التنافسية والانطلاق نحو العالمية.

كما تناول اللقاء مناقشة الجوانب التسويقية للمنتجات المدنية التي تنتجها شركة حلوان للصناعات الهندسية، وعلى رأسها طفايات الحريق، حيث وجّه الوزير بضرورة وضع وتنفيذ الخطط التسويقية اللازمة، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، والعمل على جذب المستثمرين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية الكبيرة التي تمتلكها الشركة، وزيادة حصتها في الأسواق المحلية والدولية.

وفي ختام الزيارة، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير والتحديث بكافة الشركات والوحدات التابعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور المؤسسات الصناعية الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية منتجات شركات الإنتاج الحربي بما يخدم الاقتصاد القومي ويلبي احتياجات الدولة في مختلف المجالات.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية المهندس طارق بخيت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

وزير الدولة للإنتاج الحربي الإنتاج الحربي حلوان للصناعات الهندسية مصنع 99 الحربي

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