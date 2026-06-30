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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إزالة المعوقات وتسريع التنفيذ.. الإنتاج الحربي والزراعة يدفعان مشروع تطوير مراكز الألبان| تفاصيل

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي
الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

اجتمع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لبحث الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مراكز تجميع الألبان، جاء ذلك  بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتعزيز جهود التنمية الشاملة والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير مراكز تجميع الألبان 

شهد اللقاء استعراض ما تم تنفيذه من أعمال في إطار المشروع، ومعدلات الإنجاز، وبحث سبل دفع الأداء فى تطوير مراكز تجميع الألبان ووضع آليات التركيب والاستلام للمعدات التي تقوم إحدى شركات الإنتاج الحربي بتصنيعها، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا المشروع لما يمثله من خطوة مهمة نحو الارتقاء بمنظومة إنتاج وتداول الألبان، والحفاظ على الثروة الحيوانية، وتوفير منتجات آمنة وعالية الجودة للمواطنين.

التغلب على أية تحديات

كما ناقش الجانبان سبل التغلب على أية تحديات قد تؤثر على سير العمل، وفي هذا السياق شدد "جمبلاط" على ضرورة تكثيف الجهود، واستمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وسرعة إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، لضمان تسريع وتيرة العمل للإنتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات القومية التي تمس حياة المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

فرصة واعدة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي

وأكد الوزير أن مشاركة وزارة الإنتاج الحربي فى تنفيذ هذا المشروع الهام تأتي من منطلق إيمانها بضرورة التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية التى تحقق صالح المواطن فى المقام الأول، إلى جانب أنها تعد فرصة واعدة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وذلك في إطار توجه الدولة بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن تطوير مراكز تجميع الألبان يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال رفع معايير سلامة الغذاء وتوفير ألبان صحية طبقًا للمعايير القياسية الدولية.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو وزارة الزراعة بالتعاون القائم مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكدين على أهمية مواصلة العمل المشترك لدفع معدلات التنفيذ وإنجاز الأعمال المتبقية، بما يحقق أهداف الدولة في تطوير منظومة تجميع الألبان والارتقاء بجودتها، لافتين إلى أن تطوير مراكز تجميع الألبان يمثل ركيزة أساسية لدعم صغار المربين وضمان إنتاج ألبان مطابقة للمواصفات العالمية بأسعار مُرضية وعادلة على مدار العام.

وثمّن وفد وزارة الزراعة دور وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع كافة أجهزة الدولة وتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لإنجاز المشروعات القومية التي تخدم مختلف قطاعات الدولة بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.

حضر الاجتماع المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

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