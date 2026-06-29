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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جمبلاط يبحث تعظيم الاستفادة من الأصول وتطوير القدرات التصنيعية بشركات الإنتاج الحربي

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي
الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

عقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات موسعة بمشاركة عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي ورؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، وذلك في إطار متابعة جهود تطوير واستغلال خطوط الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول والموارد المتاحة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ممكن ويدعم خطط التطوير والتحديث المستمرة، جاء ذلك  بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.

تعزيز القدرة التنافسية للشركات

وخلال الاجتماعات، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية، ومناقشة آليات الاستغلال الأمثل للأراضي والأصول غير المستغلة، إلى جانب بحث خطط تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة معدلات الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارتها، وتطوير القدرات الإنتاجية الوطنية، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للأراضي والأصول وخطوط الإنتاج، مع دراسة مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص بما يحقق أفضل عائد ممكن من الإمكانات المتوفرة، ويعزز من معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير.

ووجّه “جمبلاط” بضرورة إعداد دراسات فنية واقتصادية متكاملة لكافة المقترحات والفرص المطروحة، ووضع جداول زمنية محددة للانتهاء من الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، مع المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.

وشدد الوزير على أن تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول وتطوير واستغلال خطوط الإنتاج يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم دور الإنتاج الحربي كأحد أهم الأذرع الصناعية الوطنية، بما يسهم في تحقيق مردود اقتصادي مستدام وتعزيز جهود الدولة في التنمية الشاملة.

حضر الاجتماعات المهندس طارق بخيت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

الإنتاج الحربي جمبلاط الأصول خطوط الإنتاج

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جمبلاط يبحث تعظيم الاستفادة من الأصول وتطوير القدرات التصنيعية بشركات الإنتاج الحربي

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