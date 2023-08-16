موجز السوشيال| اتحاد جدة يقدم عرضا رسميا لضم محمد صلاح.. وتعثر في انتقال طارق حامد لـ ضمك السعودي

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل عرض اتحاد جدة السعودي للنجم المصري محمد صلاح.

وكتب عبر فيسبوك: “اتحاد جدة أرسل عرض رسمي جديد خلال ساعات إلى ليفربول لضم محمد صلاح وبرقم خيالي”.

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة في مفاوضات ضمك مع طارق حامد.

وكتب نقلاً عن صحيفة المدينة السعودية: “تعثر مفاوضات ضمك مع طارق حامد.. اللاعب طلب التوقيع لموسمين والنادي يرغب في عقد لموسم واحد فقط”.

شارك كريستيانو رونالدو، صوراً جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر رفقة حبيبته جورجينا رودريجيز، وابناءه من السعودية في نزهة تجمعهم، وعلق: “حياتي”.