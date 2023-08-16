طعمها لذيذ.. طريقة عمل ثومية صحية بالزبادي والمايونيز

الثومية من المقبلات اللذيذة، كما أنها سهلة التحضير ويمكن استخدامها بجانب العديد من الأطباق الرئيسية ، وهي عنصر أساسي بجانب الوجبات والاكلات وتستخدم في سندويتشات الشاورما السوري وفتة الفراخ السورية واحيانا اللحمة، أيضا يمكن تناول سلطة الثومية مع الخبز المحمص و القراقيش أو الفراخ المشوية .

ونقدم إليكم طريقة تحضير الثومية بسهولة في المنزل.

طريقه عمل الثومية :

مقادير الثومية بالزبادي والمايونيز:

8 فص ثوم

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة خل

2 ملعقة صغيرة زبادي

2ملعقه صغيرة مايونيز

1 ملعقة صغيرة ملح

رشة سكر

ربع كوب حليب

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي



طريقة التحضير :

في وعاء اهرسي الثوم جيدًا.

ضيفي الحليب وقلبي ثم الزيت النباتي واخفقي جيدًا.

ضيفي عصير الليمون والخل والملح والسكر والزبادي والمايونيز وقلبي جيداً.

لأفضل نتيجة ضعي الثومية في الثلاجة قبل الأكل لمدة ساعة، ويمكن تزينها بزيت الزيتون عند التقديم.