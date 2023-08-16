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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حماة الوطن يشكر الرئيس السيسي على استجابته لمخرجات الحوار الوطني

الدكتور محمد أسعد
الدكتور محمد أسعد مساعد رئيس حزب حماة الوطن

وجه الدكتور محمد أسعد مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين الصندوق، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته لمخرجات الحوار الوطني، مشيدا باهتمام الرئيس ومتابعته المباشرة لما يحدث فى الحوار الوطنى سواء بجلساته العامة أو جلسات مجلس الأمناء ثم المخرجات التى تم الانتهاء منه.

 

وتوقع "أسعد"، أن يكون لتلك المخرجات التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذها فورا، مردود إيجابي في وضع الحلول اللازمة للعديد من الملفات والقضايا التي تناولها الحوار.


وأوضح نائب رئيس حزب حماة الوطن، أن الحوار الوطني نجح في وجود حالة للنقاش والتحاور في كافة القضايا التي تشغل المصريين، لاسيما في ظل إتاحة الفرصة أمام الجميع من أجل طرح وجهات النظر والحلول، وما تشهدها المخرجات من استجابة فورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، دليلًا قويا على جدية الحوار والتعامل بشفافية مع كافة القضايا.

 

وأضاف "أسعد"، أن الحوار الوطني والذي تناول كافة القضايا أدى لحالة من الاتفاق بين كافة التيارات المختلفة وهي رسالة قوية بحالة توحيد الجبهة الداخلية وأن الجميع يستهدف المصلحة العليا للوطن، بالإضافة إلي انه أحدث حراكا مجتمعيا كبيرا، ونجح كذلك في الخروج بتوصيات هامة، سيتم ترجمتها تشريعيا لصالح الوطن.

الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن عبد الفتاح السيسي مجلس الأمناء مجلس الأمن

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