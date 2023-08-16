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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المناخ ينذر بكارثة .. أنهار سويسرا الجليدية تشهد أخبارًا غير مبشرة

تغير المناخ - أرشيفية
تغير المناخ - أرشيفية

تشهد أنهار سويسرا الجليدية موجة غير مسبوقة من الذوبان بسبب التغيرات المناخية التي من المحتمل أن تنذر بكارثة هذا الصيف.

 

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وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية ، قال الباحث الذي يرأس شبكة المسح الجليدي السويسرية (غلاموس) على منصة «إكس» (تويتر سابقا): «موسم الذوبان سيستمر لأكثر من شهر بعد. كيف حال الأنهار الجليدية السويسرية في الوقت الحالي؟ ليست جيدة».

وأوضح أنه «حتى لو لم يكن الوضع بالشدة التي كان عليها في عام 2022، فما زلنا في طريقنا إلى ثاني أكثر الأعوام سلبية في التاريخ».

وأضاف: «رغم الفترة الباردة إلى حد ما في الأسابيع الأخيرة، فإن جميع الأنهار الجليدية تراجعت إلى أقل بكثير من متوسط السنوات العشر الماضية. وهناك موجة حر جديدة تتكشف الآن».

والعام الماضي، تجاوز ذوبان الأنهار الجليدية السويسرية المستويات القياسية بتأثير مزدوج للشتاء الجاف وموجة الحر الصيفية الشديدة.

وتبخرت ثلاثة كيلومترات مكعبة من الجليد، أي 6 في المائة من الحجم الإجمالي للأنهار الجليدية السويسرية، في حين أن خسارة 2 في المائة في عام واحد كانت تعد حتى ذلك الحين شديدة، كما أشارت لجنة خبراء قياسات الغلاف الجليدي في الأكاديمية السويسرية للعلوم.

 

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