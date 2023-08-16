علّم ابني شرب المخدرات.. سيدة تكشف خداع زوجها ونشر صورها على الإنترنت|فيديو

أكدت «رضا»، السيدة التي استغاثت من زوجها بعد أن قام بتصويرها بدون ملابس ونشر صورها على السوشيال ميديا، قائلة: “انفصلت عن زوجي بعد رمضان الماضي، مشيرة إلى أن زوجها حضر فرح ابنتي وتقرّب لابني وكان سببًا في إن ابني يسير في طريق المخدرات".

وقالت «رضا»، خلال لقاء لها ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، إن "زوجي عندما عرض عليّ الزواج وافقت واتجوزنا وقعدنا شهرين متجوزين ومفيش حاجة كانت بتحصل في بيتي إلا وكان بيصوّرها".

كان بيصوّرها

وتابعت السيدة التي استغاثت من زوجها بعد أن قام بتصويرها بدون ملابس ونشر صورها على السوشيال ميديا، أنه خلال شهر أبريل تعدى عليا ابني بالضرب، بسبب أنه رفضت أن أرد على مكالمات هاتفية له.