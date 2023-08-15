زوج يطعن حماته 7 طعنات لخلافات عائلية.. ونهال طايل تعلق: الأمر خرج عن إطار الرحمة

عرضت الإعلامية نهال طايل، ببرنامج " تفاصيل" والمذاع عبر قناة صدى البلد2، تقريرا عن زوج يطعن حماته 7 طعنات لخلافات عائلية، ونرصد لكم أبرز التصريحات خلال التقرير التالي:

زوج يطعن حماته 7 طعنات بسبب خلافات عائلية..فيديو

وقال الحاج سلامة زوجة السيدة المطعونة، إن زوجته كانت تقف في محل البقالة أمام المنزل، متابعا:"زوجتي الرئة عندها متوقفه علي بسبب الطعنات التي تلقتها".

وأوضح،:" زوج بنتي كان جاي ومعه سكينة وتحدث مع حماته في محل البقالة بعد ما قالت له لو عاوز مراتك أدخل كلم حماك جوا ولكنه رفض الدخول وانهال عليها بالضرب"

وأضاف،:" بنتي بقالها سنة ونصف سايباه بسبب توقفه عن الإنفاق عليها وده كان الخلاف الرئيسي، متابعا:" زوجتي بين الحياة والموت الآن".

طعنها 7 طعنات.. تفاصيل مأساوية لزوج مع حماته

وقال سراج نجل السيدة المطعونة،:" زوج أختي كان مشحون جدا وكان جاي وناوي الغدر وقالهم في البيت أنا رايح أقتل مراتي وأجيب بنتي".

وأضاف،:" رئة والدتي مدمرة لأنه ضربها اربع طعنات لحد ما وقعت علي وشها ونزل علي ضهرها بثلاث طعنات أخري تسببت في إصابات كبيرة في الرئة".

وأكمل،:" والدتي مكنش ليها مشاكل معاه ووقف قدامها 3 ثواني وبعدها انهال عليه بالضرب بدون أي مبرر، متابعا: "اهل الجاني مفيش حد فيهم جه سأل علي والدتي".

محادثات مع فتيات ليل.. زوجة تكشف سر اعتداء زوجها على والدتها

ومن جانبها قالت نهلة زوجة المتهم في محاولة قتل والدتها، إن الخلاف مع زوجها بعد اكتشافها محادثات له مع فتيات ليل وبعدها طلبت منه الطلاق.

وأوضحت:" أنا خدت موقف منه واللي زود الموضوع لما منع المصروف عني، وكان بيقولي مش معايا فلوس".

وبدوره قال سراج نجل السيدة المطعونة،:" زوج أختي كان مشحون جدا وكان جاي وناوي الغدر وقالهم في البيت أنا رايح أقتل مراتي وأجيب بنتي".



بعد شروعه في قتل والدتها.. زوجة: عاوزة أتطلق مش هعرف أعيش معاه

ومن جانبها قالت نهلة زوجة المتهم في محاولة قتل والدتها، إن الخلاف مع زوجها بعد اكتشافها محادثات له مع فتيات ليل وبعدها طلبت منه الطلاق.

وأوضحت:" أنا خدت موقف منه واللي زود الموضوع لما منع المصروف عني، وكان بيقولي مش معايا فلوس".

وأكملت:" أبوه وأمه هما اللي كانوا السبب في الأزمة دي وهما اللي شحنوه، متابعة:" أنا عاوز اطلق مش هعرف أعيش معاه تاني وعاوزه حقي".

نهال طايل عن محاولة قتل زوج لحماته: الأمر خرج عن إطار الرحمة

ومن جانبها قالت نهلة زوجة المتهم في محاولة قتل والدتها، إن الخلاف مع زوجها بعد إكتشافها محادثات له مع فتيات ليل وبعدها طلبت منه الطلاق.

وأكملت:" أبوه وأمه هما اللي كانوا السبب في الأزمة دي وهما اللي شحنوه، متابعة:" أنا عاوز اطلق مش هعرف أعيش معاه تاني".

وبدورها عقبت الإعلامية نهال طايل، علي الأمر، قائلا:" الأمر ده خرج عن إطار الرحمة والأصول والمودة وديينا لم يقل ذلك بل أمر بالمعروف والمودة".