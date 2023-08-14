طعنها 7 طعنات.. تفاصيل مأساوية لزوج مع حماته

عرضت الإعلامية نهال طايل، ببرنامج " تفاصيل" والمذاع عبر قناة صدى البلد2، تقريرا عن زوج يطعن حماته 7 طعنات لخلافات عائلية.

وقال سراج نجل السيدة المطعونة،:" زوج أختي كان مشحون جدا وكان جاي وناوي الغدر وقالهم في البيت أنا رايح أقتل مراتي وأجيب بنتي".

وأضاف،:" رئة والدتي مدمرة لأنه ضربها اربع طعنات لحد ما وقعت علي وشها ونزل علي ضهرها بثلاث طعنات أخري تسببت في إصابات كبيرة في الرئة".

وأكمل،:" والدتي مكنش ليها مشاكل معاه ووقف قدامها 3 ثواني وبعدها انهال عليه بالضرب بدون أي مبرر، متابعا: "اهل الجاني مفيش حد فيهم جه سأل علي والدتي".

