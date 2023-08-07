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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أب يشتكي عقوق أبنائه: نجلي الكبير بيضربني ويقول عشان أربيك

الحاج عز
الحاج عز

عرضت الإعلامية نهال طايل، تقريرًا عن أب يستغيث بالمصريين من جحود أبنائه يُدعى الحاج عز، والذي تعرض لمشاكل عديدة، وتم طرده من منزله بواسطة أبنائه، بعد تعديهم عليه بالضرب. 

 

الحاج عز يشتكي عقوق أبنائه: "ابني طردني من بيتي" 

وتحدث الحاج عز السيد محمد، خلال التقرير المذاع عبر برنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2" قائلا إنه يعاني من أمراض عديدة بسبب مشاكل في قدمه وظهره وغير قادر على الحركة، وأبنائه لم يكونوا يساعدوه في أي شيء، "الموضوع وصل أن ابني كان بيزعقلي عشان بيدخلني الحمام، كان بيقولي أنا مش فاضي أدفع 40 جنيه كل شوية عشان تدخل الحمام". 

وأضاف الحاج عز، أن الطبيب كتب له على جلسات علاج طبيعي من أجل أن يعود للحركة على قدمه من جديد، وأبنائه الأولاد الثلاثة رفضوا مساعدته، ابنته قالت إنها ستتحمل تكاليف 3 جلسات علاج، وزوجته ثلاثة آخرين، "لما لقيت ولادي مش عاوزين يعملوا لي أي حاجة، قولت أخد قرض من البنك عشان أعالج نفسي، ابني الكبير رافض يساعدني وقاعد بعيد عني". 

 

وتابع الحاج عز، أن زوجته أيضا تخلت عنه في أحد الأيام في المستشفى وتركته مع زوجة ابنته، "مرات ابني اتصلت على جوزها وقالت له لو هتقعد أبوك معانا هتزود مصروف البيت، رغم أني أنا بصرف على نفسي ومباخدش منه أي حاجة، وابني الصغير بيسمع كلام مراته ومش بيسمع لحد تاني". 

 

وأردف باكيا: "الكلام لما وصل البلد عندنا الناس كلموا ابني الكبير قالوا له ابوك مرمي في الشارع روح أقعد معاه، كلمني وقالي تعالى وأنا أعالجك، وطلع بيقولي كده عشان يقعد معايا عشان متخانق مع مراته مش أكتر، وبعد 5 جلسات اتصل يشتكي من وجودي في البيت عنده". 

 

وواصل: “بيتي ملكي في سوهاج طردني منه وضربني أنا وأمه مش عارف ليه، أبني بقا يقطع هدومنا، ويشد الحاجة من قدامي، ووقعني على الأرض وكسر لي سنتي، وأمه عندها سكر ضربها، ويقولنا أنا بعمل كده عشان أربيكم، أنا تعبت من ولادي والله، أنا تعبت جدا، ومبقتش عارف أعمل إيه”.

الحاج عز برنامج تفاصيل صدى البلد 2 نهال طايل سوهاج

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