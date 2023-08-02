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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللي بيحصل ده عيب.. غضب نهال طايل على الهواء لهذا السبب

نهال طايل
نهال طايل

خصصت الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، فقرة لعرض  قضية تتحدث عن خلاف كبير بين شقيقين  وزوجاتهم بمحافظة الدقهلية.

 

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وعلقت الإعلامية نهال طايل على تفاصيل الواقعة، قائلة :"  اللي بيحصل ده عيب بين السلايف وزوجات الأخوات ".

 وقالت نهال طايل :"  الأخوات لازم يفضل قلبهم على قلب بعض ولا يفرقهم شيء مطلقا"، مضيفة:" أقدس العلاقات بين الأشقاء والإخوات ".

 وأضافت نهال طايل :"  لما الفتنة بتدخل بين الأخوات  بيحصل مشاكل كثيرة بين الأشقاء وزوجاتهم وأبنائهم وبالتالي لا يكون هناك حالة وفاق بينهم".

وتابعت نهال طايل :" الواحد لما يترمي في حضن أخوه أو أخته بالدنيا وما فيها ولا يصح أن يكون هناك خلافات بين الأشقاء لأنهم السند ".

نهال نهال طايل تفاصيل صدى البلد 2 اخبار التوك شو

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