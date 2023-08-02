اللي بيحصل ده عيب.. غضب نهال طايل على الهواء لهذا السبب

خصصت الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، فقرة لعرض قضية تتحدث عن خلاف كبير بين شقيقين وزوجاتهم بمحافظة الدقهلية.

وعلقت الإعلامية نهال طايل على تفاصيل الواقعة، قائلة :" اللي بيحصل ده عيب بين السلايف وزوجات الأخوات ".

وقالت نهال طايل :" الأخوات لازم يفضل قلبهم على قلب بعض ولا يفرقهم شيء مطلقا"، مضيفة:" أقدس العلاقات بين الأشقاء والإخوات ".

وأضافت نهال طايل :" لما الفتنة بتدخل بين الأخوات بيحصل مشاكل كثيرة بين الأشقاء وزوجاتهم وأبنائهم وبالتالي لا يكون هناك حالة وفاق بينهم".

وتابعت نهال طايل :" الواحد لما يترمي في حضن أخوه أو أخته بالدنيا وما فيها ولا يصح أن يكون هناك خلافات بين الأشقاء لأنهم السند ".