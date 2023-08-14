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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زوج يطعن حماته 7 طعنات بسبب خلافات عائلية..فيديو

برنامج تفاصيل
برنامج تفاصيل

عرضت الإعلامية نهال طايل، ببرنامج " تفاصيل" والمذاع عبر قناة صدى البلد2، تقريرا عن زوج يطعن حماته 7 طعنات لخلفات عائلية.

وقال الحاج سلامة زوجة السيدة المطعونة، إن زوجته كانت تقف في محل البقالة أمام المنزل، متابعا:"زوجتي الرئة عندها متوقفه علي بسبب الطعنات التي تلقتها".

وأوضح،:" زوج بنتي كان جاي ومعه سكينة وتحدث مع حماته في محل البقالة بعد ما قالت له لو عاوز مراتك أدخل كلم حماك جوا ولكنه رفض الدخول وانهال عليها بالضرب"

وأضاف،:" بنتي بقالها سنة ونصف سايباه بسبب توقفه عن الإنفاق عليها وده كان الخلاف الرئيسي، متابعا:" زوجتي بين الحياة والموت الآن".

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