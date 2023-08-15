نهال طايل عن محاولة قتل زوج لحماته: الأمر خرج عن إطار الرحمة

عرضت الإعلامية نهال طايل، ببرنامج " تفاصيل" والمذاع عبر قناة صدى البلد2، تقريرا عن زوج يطعن حماته 7 طعنات لخلفات عائلية.

ومن جانبها قالت نهلة زوجة المتهم في محاولة قتل والدتها، إن الخلاف مع زوجها بعد إكتشافها محادثات له مع فتيات ليل وبعدها طلبت منه الطلاق.

وأوضحت:" أنا خدت موقف منه واللي زود الموضوع لما منع المصروف عني، وكان بيقولي مش معايا فلوس".

وأكملت:" أبوه وأمه هما اللي كانوا السبب في الأزمة دي وهما اللي شحنوه، متابعة:" أنا عاوز اطلق مش هعرف أعيش معاه تاني".

وبدورها عقبت الإعلامية نهال طايل، علي الأمر، قائلا:" الأمر ده خرج عن إطار الرحمة والأصول والمودة وديينا لم يقل ذلك بل أمر بالمعروف والمودة".