أحد عواقل قبيلة المعابدة بالسلوم: زيارة الرئيس السيسي تفتح لنا أبواب الخير

خصص برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، فقرة خاصة، من داخل السلوم، للحديث مع الأهالي، وذلك بعد جولة الرئيس السيسي التفقدية بالمدينة اليوم.

وقال سعيد متموح، أحد عواقل قبيلة المعابدة بالسلوم، إن وجود وزيارة الرئيس السيسي للمدينة اليوم بمثابة خير لنا جميعا، والزيارة ستفتح أبواب خير كثيرة لا حصر لها.

وأكمل: هناك تعاون من قبل أجهزة الدولة، سواء جيش أو شرطة، مضيفا:" الأجهزة تتعاون مع العمد داخل المدينة، ويدركون أهمية التقاليد والعرف الخاص بالأهالي.

وفيما يخص مشروع القطار الكهربائي، علق:" فكرة وصول القطر إلى السلوم بمثابة حلم".

