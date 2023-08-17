عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن اقتصاد الصين

صدى البلد

انخفضت أسعار النفط ختام تعاملات الأربعاء، على الرغم من تراجع ‏مخزونات الخام الأميركية، إذ يعكف المستثمرون على تقييم المخاوف المتعلقة ‏باقتصاد الصين المتعثر في مقابل توقعات بنقص الإمدادات في الولايات المتحدة‎.


وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 دولار أو 1.7% لتصل إلى 83.45 ‏دولار للبرميل عند التسوية في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‏‏1.61 دولار أو 2% إلى 79.38 دولار‎، وفقا لما نشرته cnbc. 

txt

بعائد 40% يدفع مقدما.. البنك العربي الأفريقي يطرح شهادة ادخار ثلاثية

txt

انهيار أسعار الذهب عالميا.. وهذه قيمة جميع الأعيرة في مصر


وتراجع الخامان القياسيان بأكثر من 1% إلى أدنى مستوياتهما منذ  8 أغسطس الجاري.


وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأربعاء أن مخزونات النفط الخام ‏الأميركية تراجعت نحو ستة ملايين برميل الأسبوع الماضي نتيجة قوة الصادرات ‏ومعدلات تشغيل التكرير، على الرغم من ارتفاع إنتاج الخام إلى أعلى مستوياته ‏منذ أن قلصت جائحة فيروس كورونا استهلاك الوقود بشدة‎.


وانخفض المعروض من البنزين 451 ألف برميل يوميا في الأسبوع مع اقتراب ‏موسم ذروة قيادة السيارات من نهايته‎.


ولا يزال الاقتصاد الصيني يحظى بمتابعة حثيثة بعد أن جاءت بيانات مبيعات ‏التجزئة والناتج الصناعي والاستثمار دون التوقعات مما أجج المخاوف من تباطؤ ‏أعمق وأطول أمدا في النمو.‎


ودفعت تلك البيانات بعض الاقتصاديين للإشارة إلى احتمالات أن تجد الصين ‏صعوبة في تحقيق هدف النمو بنحو 5% لهذا العام دون مزيد من التحفيز المالي‎.


وقال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس ‏الدولة لي كه تشيانغ الأربعاء إن الصين ستواصل اتباع سياسات تستهدف ‏تعزيز الاستهلاك وتشجيع الاستثمار‎.

النفط اسعار النفط اقتصاد الصين النفط الاميريكي النفط الخام الأميركية البنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مصر ترد على واقعة طائرة زامبيا

قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري.. هل يخفف أزمة الدولار؟

مكالمة طارئة وعرض بالملايين من الأهلي | مفاجأة مذهلة بشأن زيزو

موضوعات متعلقة

COP28.. الإمارات تحشد العالم للانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى التنفيذ

ارتفاع واردات الصين من فول الصويا خلال 7 أشهر

أسعار القمح الروسي تواصل مكاسبها الأسبوعية مع تصدير شحنات قياسية

28.4 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاعين التجاري والصناعي خلال 5 أشهر

أزمة سوق السندات مستمرة مع احتمال رفع "الفيدرالي" للفائدة

النفط يتراجع بفعل ارتفاع الدولار ومخاوف بشأن الطلب في الصين

الصين تطلق خطة لتحفيز الاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال

أسعار القمح تقفز بعد قصف روسيا سفينة شحن في البحر الأسود

ترشيحاتنا

استطلاع: حوالي نصف الأمريكيين يؤيدون حظر تيك توك

أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن اقتصاد الصين

الصين تعرقل صفقة بقيمة 5.4 مليار دولار لـ"إنتل" للاستحواذ على إحدى الشركات

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل من 55% بالمرحلة الثانية

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

الكهربا ولا البنزين.. تسلا موديل S ضد بورشه تايكان GTS| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. لا يجب تناول القهوة في هذا الوقت

كنز للشعر والبشرة.. احرص على تناول هذا النوع من الفاكهة

مقطع فيديو لفتاة تقوم بصيد بعض الثعابين من سقف المنزل .. شاهد

حقيقة أضرار القهوة على الإنجاب .. هل تدمر خصوبة البنات؟

فيديو

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ