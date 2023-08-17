أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن اقتصاد الصين

انخفضت أسعار النفط ختام تعاملات الأربعاء، على الرغم من تراجع ‏مخزونات الخام الأميركية، إذ يعكف المستثمرون على تقييم المخاوف المتعلقة ‏باقتصاد الصين المتعثر في مقابل توقعات بنقص الإمدادات في الولايات المتحدة‎.



وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 دولار أو 1.7% لتصل إلى 83.45 ‏دولار للبرميل عند التسوية في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‏‏1.61 دولار أو 2% إلى 79.38 دولار‎، وفقا لما نشرته cnbc.



وتراجع الخامان القياسيان بأكثر من 1% إلى أدنى مستوياتهما منذ 8 أغسطس الجاري.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأربعاء أن مخزونات النفط الخام ‏الأميركية تراجعت نحو ستة ملايين برميل الأسبوع الماضي نتيجة قوة الصادرات ‏ومعدلات تشغيل التكرير، على الرغم من ارتفاع إنتاج الخام إلى أعلى مستوياته ‏منذ أن قلصت جائحة فيروس كورونا استهلاك الوقود بشدة‎.



وانخفض المعروض من البنزين 451 ألف برميل يوميا في الأسبوع مع اقتراب ‏موسم ذروة قيادة السيارات من نهايته‎.



ولا يزال الاقتصاد الصيني يحظى بمتابعة حثيثة بعد أن جاءت بيانات مبيعات ‏التجزئة والناتج الصناعي والاستثمار دون التوقعات مما أجج المخاوف من تباطؤ ‏أعمق وأطول أمدا في النمو.‎



ودفعت تلك البيانات بعض الاقتصاديين للإشارة إلى احتمالات أن تجد الصين ‏صعوبة في تحقيق هدف النمو بنحو 5% لهذا العام دون مزيد من التحفيز المالي‎.



وقال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس ‏الدولة لي كه تشيانغ الأربعاء إن الصين ستواصل اتباع سياسات تستهدف ‏تعزيز الاستهلاك وتشجيع الاستثمار‎.