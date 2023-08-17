أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن اقتصاد الصين

انخفضت أسعار النفط ختام تعاملات الأربعاء، على الرغم من تراجع مخزونات الخام الأميركية، إذ يعكف المستثمرون على تقييم المخاوف المتعلقة باقتصاد الصين المتعثر في مقابل توقعات بنقص الإمدادات في الولايات المتحدة.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 دولار أو 1.7% لتصل إلى 83.45 دولار للبرميل عند التسوية في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.61 دولار أو 2% إلى 79.38 دولار، وفقا لما نشرته cnbc.
وتراجع الخامان القياسيان بأكثر من 1% إلى أدنى مستوياتهما منذ 8 أغسطس الجاري.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية تراجعت نحو ستة ملايين برميل الأسبوع الماضي نتيجة قوة الصادرات ومعدلات تشغيل التكرير، على الرغم من ارتفاع إنتاج الخام إلى أعلى مستوياته منذ أن قلصت جائحة فيروس كورونا استهلاك الوقود بشدة.
وانخفض المعروض من البنزين 451 ألف برميل يوميا في الأسبوع مع اقتراب موسم ذروة قيادة السيارات من نهايته.
ولا يزال الاقتصاد الصيني يحظى بمتابعة حثيثة بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة والناتج الصناعي والاستثمار دون التوقعات مما أجج المخاوف من تباطؤ أعمق وأطول أمدا في النمو.
ودفعت تلك البيانات بعض الاقتصاديين للإشارة إلى احتمالات أن تجد الصين صعوبة في تحقيق هدف النمو بنحو 5% لهذا العام دون مزيد من التحفيز المالي.
وقال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ الأربعاء إن الصين ستواصل اتباع سياسات تستهدف تعزيز الاستهلاك وتشجيع الاستثمار.