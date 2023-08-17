نقل أسرارًا عسكرية.. المخابرات الروسية تحتجز مواطنًا تجسّس لصالح أوكرانيا في لوجانسك

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنه اعتقل مواطنًا أوكرانيًا قام بتمرير بيانات حول مواقع الأفراد العسكريين والمعدات إلى الخدمات الخاصة الأجنبية في لوجانسك.

ووفقا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له، فمنذ أكتوبر 2022 قام مواطن أوكراني يعيش في منطقة لوجانسك بجمع بيانات حول مواقع الأفراد العسكريين والمعدات العسكرية في لوجانسك والقوات المسلحة الروسية، وكان ينقلها إلى الخدمات الخاصة لأجنبي.

وأضاف البيان، أن محققي جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا وجهوا إليه اتهامات بارتكاب جريمة بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي (التجسس) وجاري التحقيق معه الآن وهو محتجز.

وفي 13 يونيو الماضي، أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال موظفين سابقين بصناعات الدفاع بتهمة التجسس لصالح أوكرانيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الأمن الروسي، إنه تم إلقاء القبض على مجموعة من العاملين في صناعة الدفاع السابقين بتهمة تزويد أوكرانيا بالمعلومات العسكرية الحساسة وتخطيط لهجمات التخريب.

واتهم الأمن الروسي العمال السابقين، الذين لم يتم الكشف عن اسمائهم، بالتجسس لصالح الاستخبارات العسكرية الأوكرانية وتسليم الوثائق الفنية والنماذج المستخدمة في تصنيع أنظمة الأسلحة ومعدات القوات الجوية الروسية.

وذكر في بيان له إن المجموعة نفسها شاركت أيضا في خطط لتفجير خطوط السكك الحديدية في مناطق روسيا وبلجورود التي تستخدم لتزويد القوات الروسية في أوكرانيا.