أعلن المتحدث باسم مجموعة بتل جروب العسكرية التابعة لـ وزارة الدفاع الروسية الكسندر سافتشوك، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قتلت أكثر من 10 جنود أوكرانيين ودمرت قاذفة قنابل يدوية في معارك بالمدفعية في منطقة جنوب دونيتسك خلال اليوم الماضي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأوضح سافتشوك، في تصريحات لوكالة “تاس” الروسية: "حقق قائد فصيلة المدفعية الملازم أول مارات أوسانوف من لواء البندقية الآلية التابع لمجموعة بتل جروب العسكرية أهداف ضرب مواقع العدو في أحد أقسام الخطوط الأمامية في اتجاه جنوب دونيتسك".

وأضاف أنه خلال المعارك تمكن أفراد المدفعية بقيادة أوسانوف من تدمير مدفعين أوكرانيين في ظل وابل مستمر من القوات الأوكرانية وتدمير فريق من قاذفة قنابل آلية محمولة على حامل ثلاثي القوائم وأكثر من عشرة مسلحين.

وأشار إلى أن مدفعية المجموعة القتالية دمرت أيضًا نظام صواريخ أرض - جو الأوكراني من طراز ستريلا -10 في مستوطنة أنتونوفكا ومستودع ذخيرة في كونستانتينوفكا، وهما معقلان للنازيين شمال نيكولسكوي، ومركبات قتالية مدرعة مع مسلحين بالقرب من زيليونوي بول وبطارية مضادة أمريكية الصنع، ورادار قرب نيكولسكوي.

ولفت سافتشوك إلى أن طائرات المجموعة القتالية الروسية قصفت قوة بشرية ومعدات عسكرية أوكرانية في مناطق بالقرب من مستوطنات فيليكايا نوفوسيلكا وستارومايورسكوي وأوروزينوي.

وأوضح أن فرق أنظمة الدفاع الجوي Tor وOsa أسقطا طائرتين بدون طيار من طراز Furia وواحدة من طراز Valkyrie.