مستشار البنك الدولي سابقًا : تصنيف فيتش يعزز جاذبية مصر للاستثمار

أكد الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي سابقًا، أهمية التقرير الأخير الصادر عن وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، والذي وضع مصر في المرتبة الثالثة إقليميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 4.8% خلال العام المقبل.

قال صالح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن تقارير وكالات التصنيف العالمية مثل “فيتش” وStandard & Poor's وMoody's تعتمد على معايير دقيقة تمنحها مصداقية دولية، معتبرًا أن إشادتها بالاقتصاد المصري تمثل “شهادة ثقة” في قدرته على جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن حصول مصر على المركز الثالث في المنطقة بعد السعودية والإمارات يُعد إنجازًا مهمًا، خاصة مع ما تتمتع به الدولتان من اقتصادات نفطية ضخمة وبنى تحتية متقدمة، بينما تواجه مصر تحديات اقتصادية وسكانية وجيوسياسية معقدة.