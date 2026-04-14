قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحرف اليدوية لتنمية السياحة الريفية في المحافظات | تفاصيل مشروع مصري ضخم

اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  (UNDP)، برئاسة  غمار ديب نائب الممثل المقيم للبرنامج و الدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعي وتمكين المرأة بالبرنامج وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والدكتورة نجلاء العادلى رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على التعاون الدولى ود. محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني للوزارة ود.ناهد اسكندر نائب مدير المشروع ومدير مكون التطوير المؤسسي وتنمية القدرات ود.شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية بالبرنامج .

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفنى للوزارة والممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر فى مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر بمحافظات ( الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان ) وكذا موقف تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية الجارية وهي تنفيذ سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية بالأقصر ، ومجمع الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق بالفيوم و المركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل والمنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية بأسوان ومجمع النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بنى سويف .

كما شهد اللقاء استعراض من مدير المشروع  لأبرز النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية ومنها الانتهاء من عدد من الدراسات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية الشاملة، بما يعزز الاستفادة من مكتسبات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " ، كما تم مناقشة جهود المشروع فى تطوير منظومة نظم المعلومات الجغرافية والتحول الرقمي بالوزارة والمحافظات، وتطوير منظومة إدارة الأصول الاستثمارية بالمحافظات وتطبيق منظومة التخطيط المحلى المطورة، فضلًا عن دعم أنشطة التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات .

كما تطرق الاجتماع كذلك مستجدات تطوير وتنمية التكتلات الحرفية واليدوية وربطها بالسياحة الريفية المستدامة بالمحافظات المستهدفة بالمشروع ، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى استعراض الجهود الخاصة بإعداد منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم ومؤشر التنمية المحلية ، كما استعرض مدير المشروع للخطط المستقبلية لورش العمل وجلسات التشاور التى سيتم تنفيذها على مستوي الديوان العام للوزارة والمحافظات والمستهدفة للبرنامج لمناقشة الاستراتيجيات الجاري إعدادها، بما يضمن توافق الرؤى وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

ومن جانبها أشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالشراكة الاستراتيجية بين الوزارة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبى، والتي أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في عدد من الملفات الحيوية على مستوي ملفات عمل الوزارة والمحافظات وبصفة خاصة التخطيط المحلي، والتنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات .

وأشارت د. منال عوض إلى حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات البرنامج في تحقيق التكامل بين البعدين التنموي والبيئي، ويعزز كفاءة الأداء الحكومي على المستوى المحلي وضمان استدامة المشروعات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى أن مشروع الدعم الفنى يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون المثمر بين الوزارة مع البرنامج لنقل الخبرات وبناء القدرات للوزارة والمحافظات .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأهمية المتابعة الدورية على أرض الواقع لتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية وتذليل أى عقبات أمام المقاولين العاملين فى تلك المشروعات للإنتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة ودخولها الخدمة بما يحقق الاستفادة القصوى للمحافظات واستغلال المزايا التنافسية لها من تلك المشروعات .

ومن جانبهم، أعرب ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تقديرهم للتعاون المثمر مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، مشيدين بما تم تحقيقه حتى الآن في المشروع ودفع وتيرة العمل خلال الربع الأول من العام الجاري وتذليل الكثير من العقبات خلال الفترة الماضية ، كما أكد وفد البرنامج على استمرار تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للوزارة والمحافظات المستهدفة، بما يتوافق مع أولويات وأهداف الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية .

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائى للانتهاء من كافة المشروعات والخطط الاستراتيجية المطلوبة للوزارة والمحافظات بما يشمل سياسات مواجهة التغيرات المناخية .

التنمية المحلية منال عوض وزارة التنمية المحلية والبيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد