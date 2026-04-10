التنمية المحلية: تعزيز كفاءة الكوادر المحلية وتطوير منظومة إدارة الإعلانات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تنظيم ورشة عمل موسعة للعاملين المعنيين بمنظومة الإعلانات بالمحافظات لتطوير منظومة الإعلانات وتعزيز الانضباط الحضاري على مستوى الجمهورية.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن هذه الورشة تأتي إيماءً إلى صدور الدليل الاسترشادي لتنظيم الإعلانات، وتم تنظيم أول برنامج تدريبي متخصص للعاملين المعنيين بتنظيم وإدارة منظومة الإعلانات بالمحافظات، بهدف ضمان التطبيق الأمثل لأحكام الدليل وتوحيد آليات العمل بين مختلف المحافظات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والتدريب، أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة الكوادر المحلية وتطوير منظومة إدارة الإعلانات، بما يسهم في تحقيق الانضباط في المشهد الحضاري، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لمنح تراخيص الإعلانات، وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الحيوي.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن البرنامج التدريبي تضمن عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها شرح الإطار التنظيمي والقانوني لمنظومة الإعلانات والتعريف بمحتوى الدليل الاسترشادي وآليات تطبيقه عمليًا وتوحيد الإجراءات والمعايير المنظمة لمنح التراخيص وتعزيز الحوكمة والرقابة على منظومة الإعلانات بالمحافظات والرد على الاستفسارات الفنية والقانونية المتعلقة بتطبيق الدليل.

وتم عقد ورشة العمل بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالعاصمة الجديدة بحضور المهندسة إيمان نبيل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاعلانات والمستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزيرة التنمية المحلية والبيئة والمهندس تامر عبده بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء على مدار يومين، حيث تم تقسيم المحافظات إلى مجموعتين .. المجموعة الأولي وضمت محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، والإسماعيلية ، كما ضمت المجموعة الثانية وضمت محافظات السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، ومطروح.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن هذا البرنامج يمثل الانطلاقة الأولى لسلسلة من البرامج التدريبية التي تستهدف دعم قدرات العاملين بالإدارة المحلية، وتطوير منظومة العمل بالمحافظات، بما يسهم في تحقيق الانضباط في منظومة الإعلانات، وتحسين المظهر الحضاري للمدن المصرية.