مصرع سيدة وطفلين | قرار عاجل في حادث معدية الشورانية

انتقل المستشار محمد علي القائم بعمل مدير النيابة الإدارية بالمراغة، على رأس فريق من أعضاء النيابة ضم كلًّا من المستشار إسلام يسري، ومحمد الطيب رئيس النيابة، تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد من وقوع حادث انقلاب مركبة نقل خفيف وسقوطها من معدية في نهر النيل بالقرب من جزيرة “الشورانية” التابعة لمركز “المراغة” بمحافظة “سوهاج”، يوم الأحد الموافق الثاني عشر من إبريل الجاري؛ والذي أسفر عن مصرع سيدة وطفلين كانوا على متنها، وفور إخطار النيابة المختصة بالواقعة، لإجراء معاينة لموقع الحادث، وبرفقتهم عضو من التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة “المراغة”.

قام فريق المعاينة بالوقوف على مدى توافر التراخيص الخاصة بتشغيل تلك المعدية، ومدى تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية، واشتراطات الحماية المدنية، فضلًا عن سؤال بعض شهود العيان حول الحادث.

وعقب انتهاء المعاينة، قرر محمد الطيب رئيس النيابة، تشكيل لجنة فنية متخصصة من ديوان عام محافظة سوهاج، وتكليفها بفحص ملابسات الواقعة، وسرعة إعداد تقرير شامل مُدعَّم بالمستندات.

وجارٍ استكمال التحقيقات.