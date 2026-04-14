اعتماد الحيز العمراني الجديد لـ8 قرى في أجا وميت غمر والمنزلة .. صور

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اعتماد الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان الحيز العمراني الجديد لعدد 8 قرى بمراكز (أجا وميت غمر والمنزلة ) ، وذلك ضمن خطة الدولة لتحديث الأحوزة العمرانية بجميع قرى محافظات الجمهورية.

وقامت المهندسة مها صبري مدير عام ادارة التخطيط العمراني بالمحافظه بعرض خرائط القرى التي تم اعتمادها على محافظ الدقهلية، وتشمل ( قري بقطارس، وجلموه، وطنامل الغربي، وكفر المندرة بمركز أجا - وقرى الحاكمية، ودنديط، وسنفا بمركز ميت غمر - وقرية القطشة بمركز المنزلة ) .

وأكد مرزوق أن الدولة تعمل بصورة مستمرة على تلبية مطالب المواطنين ودعم التوسع العمراني المنظم، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وفتح المجال أمام المواطنين للاستفادة من التحديثات الجديدة في الأحوزة العمرانية.

وأوضح المحافظ أن العمل جاري للانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية لجميع قرى المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان تباعًا عن القرى التي يتم اعتماد أحوزتها الجديدة فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها.

ووجه مرزوق لمدير عام التخطيط العمراني بسرعة الانتهاء من تطبيق الأحوزة الجديدة على أرض الواقع، بما يمكن المواطنين من استخراج تراخيص البناء وفق الضوابط والقواعد المنظمة، ويسهم في تحقيق الانضباط العمراني وتيسير الإجراءات على المواطنين.

فيما أكدت مدير عام التخطيط العمراني أن إجمالي عدد القري التي اعتماد تحديث الحيز العمراني بها علي مستوي المحافظه بلغت( 134 ) قريه بعدد من المراكز وهما كالآتي ( 27 قرية بمركز بلقاس - 37 قرية بمركز اجا - 43 قريه بمركز ميت غمر - 24 قريه بمركز المنزله - 3 قري بمركز المطريه ) .