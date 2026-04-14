إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم ميكروباص وتوكتوك على طريق طناح-, ميت فارس بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم توكتوك وميكروباص ما أدى لإصابة أربعة أشخاص

وأصيب كلا من

سوسو رزق رمضان 57 عاما كسر بالعمود الفقرى ؛ وهويدا حجازى عبد العال 65 عاما بكدمات وسحجات بالجسمو؛ والسيد رمضان الزهيري ناصر 58 عاما ميت عدلان دكرنس

بكسر بالحوض

جروح بالوجه وأحمد السيد رمضان 25 عاما

واصابته بما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمى ميت عدلان بدكرنس بمحافظة الدقهلية

تم نقل المصابين الى مستشفى دكرنس لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابه العامه التحقيق.