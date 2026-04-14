غادر باكيًا .. تفاصيل إصابة الحكم مصطفى شهدي في مباراة مودرن والجونة

حالة من الحزن سيطرت على مصطفى الشهدي حكم مباراة مودرن سبورت والجونة عقب تعرضه للإصابة خلال المباراة التي اقيمت على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة لمجموعة الهبوط بالدوري المصري.

وأظهرت الكاميرات بكاء مصطفى الشهدي متأثرا بإصابته وسط مسانده من جميع المتواجدين داخل الملعب، قبل ان يتجه لاجراء الفحوصات الطبية الأولي بعد إصابته تحت إشراف الطاقم الطبي لفريق موردن سبورت .

واكدت تقارير صحفية أن التشخيص المبدئي للإصابة، هو اشتباه في قطع بالركبة.

وقام الحكم الرابع محمد عبد العواض بتولي إدارة المباراة بدلا من الشهدي الذي غادر مصابا بعد سقوطه المفاجئ أثناء الجري .

ويحتل الجونة، قبل مباراة اليوم، المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة الهبوط، برصيد 30 نقطة، فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع برصيد 26 نقطة.