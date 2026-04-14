بمشاركة 2 مليون طالب.. الأزهر يختتم تصفيات مبادرة تحدي القراءة العربي

اختتم الأزهر الشريف اليوم، الثلاثاء، فعاليات التصفيات النهائية للموسم العاشر من مبادرة تحدي القراءة العربي، وسط أجواء تنافسية متميزة عكست المستوى المتقدم الذي وصل إليه طلاب الأزهر في مهارات القراءة والفهم والتحليل.

الأزهر يختتم التصفيات النهائية للموسم العاشر من مبادرة تحدي القراءة العربي

وجاءت هذه التصفيات تتويجًا لمشاركة غير مسبوقة هذا العام، حيث بلغ عدد الطلاب المشاركين 2,929,597 طالبًا وطالبة، من خلال 9,879 معهدًا أزهريًا، وبإشراف 8,810 مشرفين ومشرفات، إلى جانب مشاركة فاعلة لـعدد 3,910 من أصحاب الهمم، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة وترسخ ثقافة القراءة داخل المجتمع الأزهري.

وشهدت التصفيات النهائية منافسات قوية بين الطلاب المُصعَّدين من المحافظات المختلفة، بواقع 27 طالبًا من الفئة العمرية تحت 12 عامًا و27 طالبًا من الفئة العمرية فوق 12 عامًا (المرحلة الثانوية)، إلى جانب 15 طالبًا من ذوي الهمم، وسط أجواء عكست تقارب المستويات وتميز الطلاب في مهارات التعبير والتحليل والاستيعاب.

كما برزت خلال التصفيات نماذج مشرفة من أصحاب الهمم، الذين أثبتوا جدارتهم بالمنافسة، في إطار حرص الأزهر الشريف على دعمهم وتمكينهم ودمجهم في مختلف مراحل المبادرة.

وأكد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن ما حققه طلاب الأزهر الشريف في هذه التصفيات يعكس حجم الجهود المبذولة لترسيخ ثقافة القراءة وتنمية مهارات التفكير والتحليل، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة والمستوى المتميز للطلاب يؤكدان نجاح المنهج الأزهري في بناء شخصية علمية واعية.

وأضاف فضيلته أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الموهوبين ورعاية أصحاب الهمم ودمجهم في مختلف الأنشطة التعليمية، مؤكدًا استمرار دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة تحديات العصر، مع الحفاظ على هويته وقيمه، مشيدًا بدور المشرفين والمعلمين في اكتشاف ورعاية الموهوبين، بما يسهم في إعداد جيل قارئ واعٍ قادر على مواكبة تحديات العصر.

ومن المقرر أن يُقام حفل التتويج في شهر يونيو بالقاهرة، حيث سيتم إعلان أسماء العشرة الأوائل من طلاب الأزهر الشريف، إلى جانب 3 من أصحاب الهمم، تقديرًا لما قدموه من أداء متميز خلال مراحل التصفيات.

وعقب ذلك، سيتم اختيار المركز الأول من فئتي الطلاب وأصحاب الهمم لتمثيل الأزهر الشريف – جمهورية مصر العربية – في الحفل الختامي لمبادرة تحدي القراءة العربي، المقرر إقامته في دبي، بمشاركة ممثلين من نحو 22 دولة عربية، في مشهد يعكس اتساع نطاق المبادرة وريادتها عربيًا.