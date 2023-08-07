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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تكتسب أراض جديدة.. القوات الروسية تتقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية بمحور كوبيانسك

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلنت  وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن نجاح وحدات من الجيش الروسي خلال الثلاث أيام الماضية، في التقدم داخل عمق الدفاعات الأوكرانية، لمسافة 3 كيلومترات على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركيف.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان صدر عنها، أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، بلغ تقدم القوات الروسية باتجاه كوبيانسك 11 كيلومترًا على طول الجبهة وأكثر من 3 كيلومترات في عمق دفاع العدو.

وأضافت أن خسائر القوات الأوكرانية في كوبيانسك كانت مقتل 110 عسكري أوكراني بالإضافة إلى مدرعتين، و3 مركبات عسكرية، ومدفع أمريكي الصنع مِن طراز هاوتزر 155 مم، ورادار أمريكي الصنع من طراز AN / TPQ-50".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف، إن القوات المسلحة الروسية قصفت ليلاً القواعد الجوية الأوكرانية بالقرب من ستاروكونستانتينوف في منطقة خميلنيتسكي ودوبنو في منطقة روفنو، وأصابت الأهداف المحددة.

وأوضح كوناشينكوف في بيان صحفي: "الليلة الماضية ، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من الجو والبحر على القواعد الجوية للجيش الأوكراني بالقرب من مستوطنتي ستاروكونستانتينوف في منطقة خميلنيتسكي ودوبنو في منطقة روفنو. تم تحقيق الهدف من الضربة وضربت جميع الاهداف المحددة".

وأضاف المتحدث أن القوات المسلحة الروسية واصلت في اليوم الماضي العملية العسكرية الخاصة وهزمت وصدت هجمات القوات الأوكرانية في مناطق دونيتسك وزابوروجيا وكراسني ليمان وكوبيانسك وجنوب دونيتسك.

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