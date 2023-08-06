بصواريخ بعيدة المدى .. القوات الروسية تشن هجمات قوية على القواعد الجوية الأوكرانية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف، إن القوات المسلحة الروسية قصفت ليلاً القواعد الجوية الأوكرانية بالقرب من ستاروكونستانتينوف في منطقة خميلنيتسكي ودوبنو في منطقة روفنو، وأصابت الأهداف المحددة.

وأوضح كوناشينكوف في بيان صحفي اليوم الاحد: "الليلة الماضية ، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من الجو والبحر على القواعد الجوية للجيش الأوكراني بالقرب من مستوطنتي ستاروكونستانتينوف في منطقة خميلنيتسكي ودوبنو في منطقة روفنو. تم تحقيق الهدف من الضربة وضربت جميع الاهداف المحددة".

وأضاف المتحدث أن القوات المسلحة الروسية واصلت في اليوم الماضي العملية العسكرية الخاصة وهزمت وصدت هجمات القوات الأوكرانية في مناطق دونيتسك وزابوروجيا وكراسني ليمان وكوبيانسك وجنوب دونيتسك.